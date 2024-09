Najava polufinala Svesrpskog kupa: Partizan doveo 10 pojačanja, sad je šansa da se ruše crveno-bijeli

Partizan i Vojvodina će u Banjaluci u četvrtak igrati za Superkup Srbije.

Sve je spremno za Superkup Srbije u konkurenciji rukometaša. Dvorana "Borik" u Banjaluci će 12. septembra biti u centru pažnje rukometne javnosti, a na teren će od 20.15 izaći igrači Partizana i Vojvodine. Aktuelni osvajač Kupa prof. dr Branislav Pokrajac i šampion države snage će odmjeriti u borbi za prvi trofej u novoj sezoni, a zanimljivo je da će se dva tima vrlo brzo sastati i u prvom kolu domaćeg prvenstva. Biće to ujedno i polufinalni susret Svesrpskog kupa.

Svoja očekivanja pred prvi duel sa Novosađanima iznijeli su trener Đorđe Ćirković, kapiten Nikola Zečević i lijevi bek Nemanja Obradović.

Nakon što je prije nekoliko dana u najavi nove sezone trener crno-bijelih Đorđe Ćirković prihvatio odgovornost i jasno rekao da Partizanu trofej više znači nego Vojvodini, on je podsjetio da duže od decenije crno-bijeli nisu uzeli ovaj trofej. Sada će sa deset pojačanja probati da ponove podvig iz finala kupa kada su savladali crveno-bijele.

"Partizan nije osvojio Superkup 12 godina i naravno da postoji određena doza pritiska i motiva da se taj negativni niz prekine. Nestrpljivost za pobjedom garantuje poraz. Protiv Vojvodine nije dovoljno da parirate samo energetski, već u koncentrisanoj svesti morate voditi računa o mnogo detalja. Naša očekivanja su vezana za veliku borbu, strpljenje i fokusiranost kao preduslove za dobar rezultat. Ambijent i važnost utakmice dodatno motivišu igrače da funkcionišu na gornjoj granici svojih mogućnosti, tako da forma iz pripremnog perioda nije presudna. Neka igra počne, jer će ona iznjedriti junake meča", rekao je šef stručnog štaba crno-bijelih.

Kapiten Nikola Zečević očekuje pravi rukometni spektakl u Banjaluci i nada se da će Partizan imati veliku podršku sa tribina.

"Očekivanja su velika i svi želimo da sezonu započnemo trofejem. Ušli smo u završni dio priprema i zadovoljni smo kako smo trenirali tokom ljetnog perioda. Dobro smo radili, kako na fizičkom, tako i na taktičkom planu, a najvažnije je da su pripreme prošle bez ozbiljnijih povreda. Bilo je tu puno posla, jer je došlo čak deset novih igrača, ali je svima od početka bio jasan sistem trenera Ćirkovića i brzo su se uklapali u isti. Spremni ulazimo u sezonu i prvu utakmicu protiv ekipe koja godinama dominira u srpskom rukometu, ali je i Vojvodina pretrpela dosta promena u rosteru. Nismo imali prilike da ih gledamo na pripremnim utakmicama, ali trener nam je jasno dao do znanja da treba da gledamo samo sebe i da se borimo za ostvarenje naših ciljeva. U ,"Boriku" očekujem rukometni spektakl, sa ispunjenim tribinama do poslednjeg mesta, a nadam se da će naši navijači doći u velikom broju da nas podrže", naglasio je kapiten.

Iskusni lijevi bek Nemanja Obradović smatra da je najvažnije ući u meč bez straha i treme. "Očekujem jaku utakmicu, sa dosta duela i taktičkog nadmudrivanja, tako da mislim da će biti prava poslastica za gledaoce u hali, ali i za one kraj malih ekrana. Poznajemo Vojvodinu i njen način igre, pa smo se u skladu sa tim i spremali. Znamo šta možemo da očekujemo, ali smo više radili na našoj igri i našem pristupu i ulasku u meč, što je u ovom trenutku najbitnije. Imamo dosta novih igrača, tako da smo se trudili da sve te ,kockice što prije uklopimo. Gledano sa rukometne strane, uvijek postoji nešto na čemu može da se radi, ali najvažnije je da u ovaj meč uđemo bez straha i treme, da igramo pametno i da svako od nas das to posto sebe na terenu. To bi trebalo da bude model za ovu, kao i svaku sljedeću utakmicu, bez obzira na to ko je protivnik", naglasio je on.