Nove informacije o Sinerovom doping skandalu: Poznati stručnjak podigao buru, sumnja na američku laboratoriju

Janik Siner čeka odluku WADA, a poznati njemački farmakolog se oglasio po tom pitanju.

Izvor: Shutterstock

Janik Siner osvojio je šest miliona dolara na egzibicionom turniru u Saudijskoj Arabiji, prije toga je "ovjerio" prvo mjesto na ATP listi do kraja sezone. U ovoj godini je podigao dva pehara na grend slemovima (Australijan open i US open), ali ono o čemu se najviše priča je doping skandal.

Tokom turnira u Indijan Velsu pronađeno je prisustvo klosterbola u njegovom organizmu, supstance koja je zabranjena. Obično razrješenje doping slučajeva traje po nekoliko mjeseci, kod njega je sve završeno sa samo 10 dana i oslobođen je, ali se sada javila Svjetska antidoping agencija (WADA) i objavila da je uložena žalba. O cijelom tom slučaju pričao je poznati njemački farmakolog Fric Sorgel.

"Analiza rezultata iz te laboratorije mora da je bila dostupna u veoma kratkom vremenskom razmaku. Kako je to moglo da se uradi tako brzo sa anonimnim uzorkom je za mene fenomen. To je jedna od glavnih nekonstantnosti u izvještaju i nadam se da će da se riješi sada kada je WADA uložila žalbu", rekao je on za "Junge Vele".

Novinari su mu postavili nekoliko pitanja o tome. Šta se dogodilo sa njegovim uzorcima? Da li su zamrznuti, mogu li ponovo da se testiraju ili su već uništeni? Da li je ta laboratorija odobrena od strane WADA ili američke anti-doping agencije (USADA) ili nije? "Sve to su ključna pitanja i velika je vjerovatnoća da nemaju zvaničan status. Kako bi drugačije onda bilo moguće da je WADA o cijelom tom procesu informisana na samom kraju, tek 20. avgusta?"

U tekstu se navodi još problema, poput toga da je u pitanju bila akreditovana laboratorija onda bi prvo bila obaviještena USADA i WADA, kao i italijanska anti-doping agencija (NADO). "Drugi test urađen je samo osam dana poslije prvog i to je izuzetak, nešto veoma neuobičajeno", pojašnjava doktor Sorgel koji je bio i jedan od svjedoka u doping skandalu atletičara Ditera Baumana tokom 1999/2000 godine.

On očekuje da će WADA da bude ažurnija i detaljnija. Posebno zbog činjenice da ih niko nije obavijestio mjesecima.

"Tenis je ovim slučajem doveden u poziciju koja ne može da se toleriše, ne može tako da se nastavi. Tome mora da se stane na put. WADA i njen sistem moraju da kontrolišu cijeli proces i mora da pokaže reakciju", zaključio je Sorgel.