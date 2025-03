"Izvinite, napravio sam veliku grešku": Đoković po dolasku u SAD čuo riječi kojima se nije nadao

Endi Rodik priznao da je pogriješio u procjeni povrede Novaka Đokovića i zbog toga se izvinio čim je Srbin sletio u SAD.

Izvor: AL BELLO / Getty images / Profimedia

Novak Đoković doživio je povredu zadnje lože na Australijan openu i morao je da se povuče u polufinalu protiv Aleksandera Zvereva, već poslije prvog seta. Tada su krenule optužbe da je Đoković lažirao povredu, što je demantovao sve objavivši i rendgenski snimak, a mnogi su se tada "pokunjili" i počeli da prognoziraju kolika pauza čeka najboljeg svih vremena.

Između ostalog, bivši američki teniser Endi Rodik je objavio informaciju da Novaka Đokovića nećemo vidjeti više od mjesec i po dana, označivši masters u Monte Karlu u aprilu kao turnir na kome će se vratiti, što je bila velika greška. Đoković je već igrao u Dohi, sada se sprema za Indijan Vels, pa Majami, tako da je i Rodik morao da samog sebe demantuje.

"Iskreno, nisam mislio da ćemo vidjeti Novaka Đokovića. Kada objavite sliku povrede, mada nije da sam tačno znao o čemu se radi, vidio sam da nije dobro... Tako sam poslao sliku svom prijatelju ortopedu, a on mi je rekao da bi oporavak obično trajao šest nedjelja. U mojoj glavi to je značilo da nećemo vidjeti Novaka prije Monte Karla, zato sam to rekao", ispričao je Amerikanac u svom podkastu.

Zašto je Rodik pogriješio oko Novaka?

Prema njegovim riječima, organizatori Indijan Velsa sigurno će biti oduševljeni jer će Đoković igrati: "Vidjeli smo ga dva puta, igrao je u Dohi i sada igra u Indijan Velsu", rekao je Rodik i dodao da je ubijeđen i da u Americi nisu očekivali da će se Srbin tako brzo oporaviti od povrede: "Dobro je to za njih - izgubili su Janika Sinera, ali su dobili Đokovića, što je dobra zamjena za to što nemaju najboljeg igrača svijeta. Ali siguran sam da su na kraju Australijan opena u Indijan Velsu mislili da nemaju nikakve šanse da će se Novak pojaviti na turniru".

Rodik je takođe dodao i da je Nole sjajno izgledao u Australiji, gdje je pobijedio Mahača i Alkaraza, od kojih mnogo očekuje ove godine, tako da mu je žao što je zbog povrede morao da se povuče u Melburnu: "Povredio se, objavio sliku povrede, a ja samo pretpostavljam - i uvijek pogrešim - jer procijenjujem koliko bi većini ljudi trebalo da se oporave..", kazao je Rodik shvativši da je Đoković opet pokazao da je s razlogom jedan od najvećih sportista ikada.

Šta čeka Đokovića u Indijan Velsu?

Izvor: EPA-EFE/LUKAS COCH

Na žrijebu je odlučeno da Novak Đoković opet dobije težak žrijeb, što nije iznenađenje jer je padom na ATP listi (gdje je trenutno tek sedmi) samom sebi zakomplikovao stvari. Dobra vijest je da će preskočiti prvo kolo i imati vremena da se aklimatizuje na podlogu u Indijan Velsu, dok ga u drugom kolu čeka najvjerovatnije kvalifikant, pošto je Nik Kirjos doživio povu povredu. U četvrtfinalu inače može na Alkaraza, pa Frica ili Šeltona, dok s druge strane čekaju Zverev i Medvedev.

Potencijalni protivnici Novaka Đokovića tokom Indijan velsa:

Prvo kolo: Niko

Drugo kolo: Kirjos/kvalifikant

Treće kolo: Serundolo/Davidovič Fokina

Četvrto kolo: De Minor/Hurkač

Četvrtfinale: Alkaraz/Dimitrov

Polufinale: Rubljov/Fric/Šelton

Finale: Zverev/Rud/Cicipas/Medvedev

Kako je Đoković do sada igrao na Indijan Velsu?

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

U dosadašnjoj karijeri Novak Đoković osvojio je Indijan Vels ukupno pet puta, ali posljednji put 2016. Prije toga to je uradio 2008. protiv Mardija Fiša, pa 2011. u duelu sa Rafaelom Nadalom, da bi het-trik upisao od 2014. do 2016. i to dva puta zaredom protiv Rodžera Federera, pa Miloša Raonića.

Interesantno je da je u tom nizu osvajao i "sanšajn dabl" - svojevrsni podvig kakav se rijetko viđa u tenisu - pošto bi poslije Indijan velsa odmah trijumfovao i u Majamiju. To je uradio čak četiri puta u karijeri, najviše od svih igrača u istoriji. Što se tiče skorašnjih rezultata, pomalo je zabrinjavajuće što od tog trijumfa 2016. godine nije prošao u četvrtfinale. Igrao je doduše tek četiri puta, posljednji put lane kada je stao u trećem kolu protiv "laki luzera" Luke Nardija.

Baš poslije tog poraza odlučio je da se rastane sa Goranom Ivaniševićem i jedno vrijeme bude bez trenera, a sada znamo da će uz njega u Americi biti Endi Marej.