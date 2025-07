I vi njega tjerate u penziju? Novak Đoković dominira kao niko sa 38 godina

Novak Đoković u korak sa Sinerom i Alkarazom, ako to nije dokaz da ne treba u penziju - ništa nije.

Srpski teniser Novak Đoković nije osvojio ove godine niti jedan grend slem i zbog toga su mnogi požurili da ga tjeraju u penziju, ali zapravo rezultati koje ostvaruje pokazuje da o tome ne treba - i ne smije - da razmišlja. Nole ove godine ima tri polufinala na grend slemovima, osvojio je Ženevu i igrao finale mastersa u Majamiju, pa kada se podvuče crta zapravo su samo dvojica igrača učinila više od njega.

To su naravno Karlos Alkaraz i Janik Siner koji su dominirali i ove sezone i podijelili su "mejdžore", ali i većinu drugih turnira, što znači i da vode u takozvanoj "Trci za Torino". Međutim, nije ni Novak Đoković mnogo daleko od njih, zapravo je po učinku treći igrač 2025. godine.

Nikada se nije desilo da teniser od 38 godina dominira na takav način, pa pamtimo da Rodžera Federera recimo nije bilo ni 2020. ni 2021. godine na Završnom mastersu. Doduše, u prvom slučaju je odustao zbog povrede, a drugi put nije uspio da se kvalifikuje, za razliku od Novaka Đokovića koji će i ovoga puta ostvariti "uslov" da se bori za titulu na kraju kalendarske godine po čemu je i inače rekorder (sedam titula).

Pitanje je doduše da li će ga to zanimati, lani je odustao iako je uspio da se kvalifikuje i to u posljednji čas, dok ovoga puta čak nema nikakve bojazni da neće uspjeti jer je ostvario već dovoljan učinak da to može da "čekira". I baš zato što ga šalju u penziju, možda je vrijeme da im pokaže da griješe...

Ko osim Đokovića, Sinera i Alkaraza ide u Torino?

Race to Turin before Toronto:



1 – Alcaraz, 7.540

2 – Sinner, 6.000

3 – Djokovic, 3.380

4 – Zverev, 3.290

5 – Draper, 2.940

6 – Musetti, 2.620

7 – Fritz, 2.575

8 – De Minaur, 2.545

---

9 – Shelton

10 – Ruud

11 - Davidovich

12 - Bublik

13 - Paul



15 - Rune

16 - Rublev

18 -… — José Morgado (@josemorgado)July 28, 2025



Aktuelni podaci govore da osim trojice najboljih igrača današnjice učešću na Završnom mastersu mogu da se nadaju i Zverev, Drejper, Muzeti, Fric i De Minor, međutim nije "trka" još završena. Tek slijede turniri u SAD i Kanadi, US Open, Pariz... Zato se Šelton, Rud, Medvedev i drugi i dalje nadaju.

Podsjetimo, Završni masters u Torinu igraće se od 9. do 16. novembra.

