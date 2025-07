Rumunski plivač srpskog porijekla postao prvak svijeta

David Popovići postao je svjetski prvak u disciplini na 200 metara slobodnim stilom.

Izvor: Gian Mattia D'Alberto / Zuma Press / Profimedia

Rumunski reprezentativac David Popovići postao je prvak svijeta u disciplini na 200 metara slobodnim stilom u Singapuru. Momak koji 15. septembara puni 21. godinu, prošlog ljeta bio je olimpijski šampion, a sad je još jednom potvrdio svoju dominaciju u bazenu.

Popovići je 200 metara preplivao za minut, 43 sekunde i 53 stotinke. Na drugoj poziciji bio je Amerikanc Luka Hobson (1:43,84) koji je njegov najveći rival, dok je bronzu osvojio Japanac Tacija Mursa (1:44,54).

U disciplini 100 metara leđnim stilom Južnoafrikanac Piter Kece stigao je do zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu u plivanju u Singapuru. On je stigao za 51,85 sekundi. Srebro je pripalo Italijanu Tomasu Čekonu (51,90), dok je do bronzanog odličja stigao Francuz Žoan Ndoje-Bruar (51,92).

Kad je u pitanju ženska konkurencija Nemica Ana Elent doplivala je do zlatne medalje u disciplini 100 metara prsno za 1:05,19. Na drugoj poziciji je Amerikanka Kejt Daglas (1:05,27), dok je bronzu osvojila Kineskinja Kvanting Tang (1:05,64).

Ko je David Popovići?

Momak rođen u Rumuniji ima srpske korijene jer je njegov deda Srbin koji se prezivao Popović. Međutim, Davidu nije bilo suđeno da nastavi tradiciju Milorada Čavića i drugih srpskih plivača, već sada njegove medalje stižu u Rumuniju.

Poslije osvajanja Svjetske medalje Popovići je rekao: "Čak i bolje nego Olimpijske igre, iskreno. Mnogo sam trenirao za Olimpijske igre, ali ova godina je bila opuštenija i lakša. Veoma sam ponosan na sebe", rekao je Popovići poslije osvajanja medalje.

"Iskreno, samo dan ili dva prije takmičenja želio sam da se povučem. Jednostavno se nisam osjećao dobro. Nije to bio strah od takmičenja ili strah od gubitka, već strah od, kako da kažem, iskorijenio sam sopstveni potencijal, ogromni potencijal koji sam shvatio da imam ove godine, iskorijenio sam ga, vidio sam ga, okusio sam ga, a onda i strah od dostizanja sopstvenog potencijala."

"To je veoma strašno. I zato sam zaista srećan što nisam odustao", zaključio je olimpijski i svjetski šampion.

