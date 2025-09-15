Preminuo Slavko Obadov, džudista koji je osvojio olimpijsku bronzu za Jugoslaviju

Džudista i profesor Fakulteta za fizičku kulturu i sport Slavko Obadov preminuo je u Novom Sadu.

Tužna vijest za srpski sport, a posebno za džudo. Slavko Obadov, jedan od najuspješnijih džudista u istoriji jugoslovenskog sporta i prvi osvajač olimpijske medalje za džudo reprezentaciju Jugoslavije, preminuo je u 77. godini života, objavila je njegova porodica na društvenim mrežama.

Obadov je diplomirao je na Fakultetu za fizičku kulturu i sport u Novom Sadu, gdje je završio i magistarske studije. Kao profesor, izveo je više od 150 diplomaca osnovnih studija, 11 magistara i dva doktoranta. Objavio je više od 120 naučnih radova, tri univerzitetska udžbenika i četiri monografije.

Tokom karijere, osvojio je više od 80 medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima, a nakon povlačenja iz takmičarskog sporta, posvetio se i trenerskoj karijeri. Kao najznaajnije odličje u karijeri ističe se već pomenuta bronzana medalja na Olimpijskim igrama u Montrealu 1976. godine, što je ujedno bila i prva olimpijska medalja za jugoslovenski džudo. Na OI je nastupao tri puta.

Obadov je rođen je 12. jula 1948. godine u Zemunu, ali je živio u Novom Sadu za koji je vezan njegov rad na fakultetu. Cijeli život bio je ponosan na to što je Novosađanin i što je tom gradu donio vrijedno odličje. "Najveća mi je čast što sam za jugoslovenski džudo sport osvojio prvu olimpijsku medalju. Takođe sam ponosan i na činjenicu da sam prvi građanin i sportista Novog Sada, koji je u individualnom sportu osvojio olimpijsku medalju", rekao je svojevremeno Obadov.

