Nezapamćena tragedija: Preminula mlada atletičarka Iva Jović (18)

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Strašne vijesti potresle su Hrvatsku.

Preminula Iva Jović, atletičarka iz Hrvatske Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Užasne vijesti potresle su Hrvatsku. Mlada atletičarka Iva Jović (18) iznenada je preminula samo nekoliko dana nakon što je postavila lični rekord na mitingu u Mariboru. To je potvrdio klub Mladost Zagreb za koji je nastupala.

Saopštenje kluba prenosimo u cijelosti:

"S neizrecivom tugom i dubokom boli opraštamo se od beskrajno voljene Ive Jović.

Iznenada je preminula u utorak.

Na posljednjem takmičenju, Iva se hrabro borila na terenu i skočila lični rekord u skoku udalj. Taj uspjeh izmamio je na njenom licu osmijeh veći nego ikad kojim je obasjala sve oko sebe. Upravo je osmijeh bio njen potpis i dar kojim nas je uvijek častila – i koji je uvijek bio urezan u sve nas koji smo s Ivom bili bliski."

U posljednoj bici, ali onoj životnoj, borila se hrabrije i jače no ikada. Borila se hrabro do samog kraja – i sigurni smo, s osmijehom.

Iva sada nastavlja da trči nebeskim ravnicama i obara rekorde s osmijehom.

Sada znamo da je ona naša najveća podrška gore s visina. A mi ćemo se njoj u spomen, za njeno dostojanstvo i čast, hrabro boriti na terenu koji smo s njom dijelili i hrabro boriti u bitkama većima od sportskih koje nam priprema život.

Ispraćaj naše voljene Ive biće u utorak 20. januara u 12.40 u krematorijumu na Mirogoju. Volimo te. Počivala u miru", stoji u potresnoj objavi.

Tagovi

in memoriam Atletika Hrvatska

