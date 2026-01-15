Nezapamćena tragedija: Preminula mlada atletičarka Iva Jović (18)

Strašne vijesti potresle su Hrvatsku.

Užasne vijesti potresle su Hrvatsku. Mlada atletičarka Iva Jović (18) iznenada je preminula samo nekoliko dana nakon što je postavila lični rekord na mitingu u Mariboru. To je potvrdio klub Mladost Zagreb za koji je nastupala.

Saopštenje kluba prenosimo u cijelosti:

"S neizrecivom tugom i dubokom boli opraštamo se od beskrajno voljene Ive Jović.

Iznenada je preminula u utorak.

Na posljednjem takmičenju, Iva se hrabro borila na terenu i skočila lični rekord u skoku udalj. Taj uspjeh izmamio je na njenom licu osmijeh veći nego ikad kojim je obasjala sve oko sebe. Upravo je osmijeh bio njen potpis i dar kojim nas je uvijek častila – i koji je uvijek bio urezan u sve nas koji smo s Ivom bili bliski."

U posljednoj bici, ali onoj životnoj, borila se hrabrije i jače no ikada. Borila se hrabro do samog kraja – i sigurni smo, s osmijehom.

Iva sada nastavlja da trči nebeskim ravnicama i obara rekorde s osmijehom.

Sada znamo da je ona naša najveća podrška gore s visina. A mi ćemo se njoj u spomen, za njeno dostojanstvo i čast, hrabro boriti na terenu koji smo s njom dijelili i hrabro boriti u bitkama većima od sportskih koje nam priprema život.

Ispraćaj naše voljene Ive biće u utorak 20. januara u 12.40 u krematorijumu na Mirogoju. Volimo te. Počivala u miru", stoji u potresnoj objavi.