"Znaš ti dobro što ti nisam čestitala": Ukrajinka htjela da ponizi Sabalenku, a sad plače i glumi žrtvu

Marta Kostjuk kaže da je plakala zbog toga što su je napali na društvenim mrežama nakon što je htjela da ponizi Arinu Sabalenku i nije joj čestitala na pobjedi u Brizbejnu, nego je umjesto toga držala politički govor.

Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk održala je politički govor o Ukrajini nakon poraza od Arine Sabalenke u finalu Brizbejna. Odbila je prvo da se rukuje sa Bjeloruskinjom, potom nije htjela da joj čestita, a zatim je pričala o tome kako se njena sestra smrzava u Ukrajini, želeći da skrene pažnju na ozbiljnu situaciju u kojoj se našla njena zemlja, međutim nije očekivala da će dobiti i dosta negativnih komentara.

"Uticalo je to na mene, već prve večeri, kada sam uradila jednu ne baš pametnu stvar - otvorila sam Tviter. Pročitala sam sve 'lijepe' stvari koju su ljudi pisali. Te noći sam jako loše spavala, legla sam u četiri ujutru, oko pola sata sam plakala negdje oko dva noću. Za mene je to i dalje toliko šokantno i toliko neshvatljivo. Kako je moguće...", rekla je Kostjuk.

Pokušala je da opravda svoj govor u Brizbejnu koji je privukao mnogo pažnje javnosti, možda i jer nije bio trenutak za njega dok kraj nje stoji teniserka iz Bjelorusije kojoj neće da pruži ruku. A koja ju je nahvalila pred svima.

"Imam mnogo pitanja, ali najvažnije je vjerovatno: kako neko može da kaže da sam nešto politizovala, ako nisam rekla ni jednu riječ o ratu? Nisam izgovorila samu riječ 'rat', nisam pomenula Rusiju, nisam pomenula Bjelorusiju. Samo sam rekla činjenicu da cijela Ukrajina trenutno sjedi bez struje i vode i jednostavno se smrzava i za mene je to ogroman bol. Jer, kao što sam rekla, moja sestra spava pod tri ćebeta i po kući hoda u termo-vešu".

"Zna Arina što joj nisam čestitala"

S obzirom na to da je ispričala da se njena sestra smrzava u Ukrajini, nije teško pogoditi šta su joj pisali: "Ljudi su počeli da mi pišu takve stvari - za mene je to bio potpuni šok. Posle sam razgovarala sa mamom. Počeli su da mi pišu, tipa: 'Zaradila si nagradni novac - pošalji sestri da se ne smrzava', 'Ti si milionerka, izvuci svoju porodicu iz Ukrajine'".

Iako od Arine Sabalenke nismo čuli ni riječ o tome da je uvrijeđena što joj Marta Kostjuk nije čestitala, jasno je da su svi primijetili da je to nedostajalo u govoru - pošto se svima zahvalila sem njoj.

"Tu je i ta priča o tome što nisam pomenula Arinu. Tu se ne slažem, jer nisam mogla da pomenem Arinu Sabalenku. Ja sam se jednostavno zahvalila svim svojim protivnicama tokom te sedmice. Mislim da Arina savršeno razumije zašto je nisam pomenula - i čini mi se da je njoj to potpuno u redu", opet je Kostjukova "stavila riječi u usta" svojoj protivnici.

Objasnila i zašto se nije rukovala

Navikli smo već da se Marta Kostjuk ne rukuje sa teniserkama iz Rusije i Bjelorusije, tako da se Sabalenka sama sklonila i nije htjela da pravi neprijatne scene, a Ukrajinka sada priča o tome kao da je sama žrtva.

"Što se tiče rukovanja - iskreno, tu se pokreće veliki lanac botova. Kod mene je to posle svakog meča. Posebno ako je u pitanju neki veliki meč, počinju stotine komentara ispod objava, stotine poruka, ruske zastave, pišu mi onda 'Putin is the best'. Ovde je otprilike ista stvar. Dakle, što se rukovanja tiče. Četvrta godina rata - vas to i dalje na neki način pogađa? Mene to nije zanimalo. Mene je mnogo više pogodila baš ta politizacija, jer u svakom svom govoru u finalima pominjem Ukrajinu - u svakom finalu. Ali iz nekog razloga baš je ovaj govor izazvao toliki odjek, vjerovatno zato što je druga finalistkinja turnira bila Arina", rekla je Marta za ukrajinsku "Tribunu".

Ističe takođe da je njoj svejedno ko je s druge strane, da uvijek spominje Ukrajinu i da bi bio problem da nije tako, kao i da joj je mnogo Ukrajinaca pisalo poslije tog govora.

"Toliko mi je Ukrajinaca pisalo poslije tog govora: 'Sjedim pod dva ćebeta, nemam struje već tri dana, ali gledam tvoj meč. Hvala ti puno za tvoje riječi'. Naravno, to me je... Ne mogu da kažem da me je to obradovalo, jer ne želim da se išta od ovoga dešava, to nije normalno, nije normalno da ovo postoji, ali takve riječi podrške su me jako grejale, naročito na tom talasu mržnje preko društvenih mreža. I jednostavno sam obrisala sve društvene mreže posle toga. Ne čitam ništa, ne gledam ništa, jer znam šta radim, znam šta sam uradila - i nisam uradila ništa loše, nisam rekla ništa loše ni o kome", rekla je Kostjuk i dodala da je u stanovima njenih prijatelja 15 stepeni i da to nije normalno.

Katastrofa za Martu Kostjuk u Melburnu

Već na prvom meču u Melburnu Marta Kostjuk je eliminisana. Ona je učešće na Australijan openu završila u prvoj rundi jer je od nje bila bolja Elsa Žakemo 2:1 (7:6, 6:7, 6:7). Nažalost po Ukrajinku, na tom meču doživela je i težu povredu zgloba zbog koje neće mjesecima moći da igra tenis.