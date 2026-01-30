Usvojeni amandmani – gotovo duplo više novca za sport u Banjaluci!

Na sjednici Skupštine Grada Banjaluka odobreno značajno povećanje sredstava za sport. Pročitajte i koji su klubovi dobili dodatna sredstva posebnim amandmanima.

Izvor: Grad Banja Luka

Skupština Grada Banjaluka danas je usvojila Budžet za 2026. godinu u iznosu od 285. miliona KM.

Na današnjoj vanrednoj sjednici usvojeno je više od 50 amandmana, a među njima je i nekoliko koji se tiču izdvajanja za sport.

Ove godine izdvajanja Grada Banjaluka za sport biće gotovo udvostručena, pošto je usvojen amandman kojim se Tekući grant za programske aktivnosti sportskih organizacija povećava za 1.300.000KM pa on umjesto prvobitno planiranih 1.700.000KM sada iznosi 3.000.000 KM.

Na današnjoj sjednici Skupštine Grada Bnajaluka usvojeno je i nekoliko pojedinačnih amadmana kojima su odobrena sredstva pojedinim sportskim klubovima.

Usvojen je amandman kojim su mimo redovnih sredstava dodatne grantove od po 10.000 KM dobili OFK Lauš, OFK Spartak 2013, te KK Basket 2000.

Isti iznos dodatnim amandmanom odobren je i Atletskom klubu Kastel.

Usvajanjem posebnog amandmana stavka Tekući grantovi sportskim organizacijama lica sa invaliditetom uvećana je za 100.000 KM, a odbornici Skupštine Grada prihvatili su i usvojili amandman kojim se daju dodatna sredstva u iznosu od 15.000KM za OKI Banjaluka.