Da li je 38. igrač svijeta namjestio meč? Vodio, pogledao u telefon, a onda preokret

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Vrlo sumnjiva situacija na meču Iga Ambera i Adrijana Manarina na turniru u Monpeljeu.

amber pogledao telefon i namjestio mec protiv manarina Izvor: X/@MatchPo1ntBets/Printscreen

Francuski teniser Igo Amber izgubio je od zemljaka Adrijana Manarina na turnir u Monpeljeu i to na vrlo sumnjiv način. Na društvenim mrežama šire se snimci koji govore u prilog tome da je Amber možda i namjestio meč protiv Manarina, odnosno sumnja se da je namjerno izgubio.

O čemu se radi? Amber je poveo 4:3 u taj-brejku odlučujućeg seta, da bi poslije toga otišao do svoje klupe da pogleda u telefon, da bi naredna četiri poena potom izgubio i samim tim izgubio i meč. Pogledajte taj snimak:


Posebno sumnjiv bio je poen na meč-lopti koji je pripao Manarinu, a čim je Amber pogodio mrežu krenuo je da prilazi mreži i da čestita rivalu. Postavlja se pitanje šta je Amber vidio na telefonu kada je otišao do klupe - inače tada nije ni bilo vrijeme za pauzu nego na 3:3 - i da li je 38. igrač svijeta možda učestvovao u namještanju meča.


Prethodno je Manarino spasao tri meč-lopte protiv Imbera, što cijelu situaciju čini još sumnjivijom, a za sada se ATP i ITF nisu oglasili i nema potvrde da li je otvorena istraga, što će vjerovatno zavisiti i od uplata u "lajvu".

U četvrtfinalu Monpeljea Manarino će igrati protiv još jednog zemljaka Artura Gee kome je Mahač predao zbog povrede.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:37
Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

(MONDO)

Tagovi

Tenis namještanje

