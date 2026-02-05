Da li je 38. igrač svijeta namjestio meč? Vodio, pogledao u telefon, a onda preokret

Vrlo sumnjiva situacija na meču Iga Ambera i Adrijana Manarina na turniru u Monpeljeu.

Francuski teniser Igo Amber izgubio je od zemljaka Adrijana Manarina na turnir u Monpeljeu i to na vrlo sumnjiv način. Na društvenim mrežama šire se snimci koji govore u prilog tome da je Amber možda i namjestio meč protiv Manarina, odnosno sumnja se da je namjerno izgubio.

O čemu se radi? Amber je poveo 4:3 u taj-brejku odlučujućeg seta, da bi poslije toga otišao do svoje klupe da pogleda u telefon, da bi naredna četiri poena potom izgubio i samim tim izgubio i meč. Pogledajte taj snimak:

Ugo Humbert is under investigation



After going up 4-3 with serve in the deciding tiebreak, Humbert randomly stops play to check his phone and loses the next 4 points and match. How do you explain thispic.twitter.com/CEm5Cv8ygU — Mpb (@matchpo1ntbets)February 4, 2026



Posebno sumnjiv bio je poen na meč-lopti koji je pripao Manarinu, a čim je Amber pogodio mrežu krenuo je da prilazi mreži i da čestita rivalu. Postavlja se pitanje šta je Amber vidio na telefonu kada je otišao do klupe - inače tada nije ni bilo vrijeme za pauzu nego na 3:3 - i da li je 38. igrač svijeta možda učestvovao u namještanju meča.

Mannarino battles through ⚔️



The World No.70 saves three match points to beat fellow Frenchman Ugo Humbert 6-7 6-3 7-6!#OpenOccitanie26pic.twitter.com/BRxw1fvDx6 — Tennis TV (@TennisTV)February 4, 2026



Prethodno je Manarino spasao tri meč-lopte protiv Imbera, što cijelu situaciju čini još sumnjivijom, a za sada se ATP i ITF nisu oglasili i nema potvrde da li je otvorena istraga, što će vjerovatno zavisiti i od uplata u "lajvu".

U četvrtfinalu Monpeljea Manarino će igrati protiv još jednog zemljaka Artura Gee kome je Mahač predao zbog povrede.

