Alkaraz držao lekciju na terenu i van njega: "Mora to da nauči, još je mlad"

Španski teniser Karlos Alakaraz sjajnom partijom je otvorio Masters u Majamiju.

Španski teniser Karlos Alkaraz savladao je Brazilca Žoaa Fonseku lakše nego što se očekivalo, u drugom kolu Mastersa u Majamiju sa 6:4, 6:4. Iako ga mnogi vide kao nekog ko bi mogao da se umiješa u dominaciju Alkaraza i Sinera, očigledno mladi Fonseka još uvijek nije dostigao nivo najboljih.

Španac nije dozvolio nijedan brejk rivalu, terao ga je na greške i prilično rutinski slavio. Bio mu je potreban samo po jedan brejk u oba seta, dok je Fonseka osjetio na svojoj koži kako izgleda kada je prvi "reket" svijeta u dobrom raspoloženju.

Alkaraz je minimalno griješio, uzimao je inicijativu u svakom poeni i nema sumnje da mu je krajnji cilj osvajanje titule na Floridi. S druge strane, Janik Siner još uvek nije odigrao svoj meč, a prvi izazov biće mu Damir Džumhur.

Šta je Alkaraz rekao posle pobede?

Na konferenciji za medije Karlos Alkaraz je preuzeo ulogu mentora i bez ustručavanja rekao mladom Brazilcu šta treba da radi ako želi da bude konkurentan sa najboljima.

Pomalo neočekivano, publika je bila protiv Karlosa koji važi za najomiljenijeg tenisera na turu. Na stadionu je bilo dosta brazilskih navijača koji su mu dali dodatunu motivaciju.

"Želio bih da kažem da nije bilo da je publika bila protiv mene; oni su ga jednostavno podržavali. Mislim da je to velika razlika. Bili su prilično fer veći dio meča, jednostavno su podržavali Žoaa kada je to bilo potrebno. Bilo je fantastično, uživao sam u atmosferi. Mislim da je atmosfera bila nevjerovatna, zaista. Nisam želeo nikoga da ućutkam. Želio sam da igram svoju igru, da radim svoj posao i da pokažem svoj najbolji nivo, jer znam šta je Žoao sposoban na teniskom terenu. Trudio sam se da ostanem fokusiran, da ignorišem buku sa tribina, da nastavim da idem naprijed. Ponosan sam što sam to uspio", rekao je Španac.

Upitan je da li ga je nešto iznenadilo u igri rivala?

"Osjećate se kao da može da pogodi viner sa bilo kog mjesta, i to je impresivno. To me je najviše iznenadilo. Istovremeno, znam šta je sposoban da uradi. Odlični udarci, puno snage".

Uslijedio je savjet za mladog kolegu koji još uvijek traži svoj put ka zvezdama. "Sjećam se kada sam se suočio sa najboljim teniserom na planeti (Nadalom, u Madridu) kada sam tek stigao na teren. To iskustvo mi je mnogo pomoglo: dalo je mom timu potrebne povratne informacije da zna na šta da se fokusira i šta da poboljša na treningu. Uvjeren sam da su njegov tim i on sam prikupili podatke o kojima će sada razgovarati i primenjivati ih na treningu: pogledaće šta treba poboljšati i kako da se nose sa određenim situacijama", rekao je i dodao:

"Mnogo me podsjeća na to kako sam bio u njegovim godinama i tek sam počinjao na turneji. Rekao bih da treba da nauči da bira pravi udarac. Ponekad promašuje udarce, ili čak mnogo lakih lopti, jer ne bira prave udarce, lopticu koju treba da udari u određenim situacijama. Uvjeren sam da će to postići u ne tako dalekoj budućnosti. Igranje protiv svjetskog broja jedan i dva na uzastopnim turnirima daće mu povratne informacije koje su mu potrebne i vidjećemo da će se uskoro mnogo poboljšati."