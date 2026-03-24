ORK BL produžio ugovore sa svim igračima u jednom danu!

Dragan Šutvić
Banjalučki klub se pohvalio da je već sad kompletirao igrački kadar za narednu takmičarsku godinu.

ORK BL produžio ugovor sa svim igračima u jednom danu Izvor: ORK BL Banjaluka

Omladinski rukometni klub BL produžio je, u jednom danu, ugovore sa kompletnim igračkim kadrom!

Klub koji se takmiči u Prvoj ligi Republike Srpske oglasio se ove večeri, istakavši da su se svi igrači obavezali na vjernost klubu kad je riječ o narednoj sezoni.

"Ova odluka potvrđuje zajedništvo, povjerenje i jasnu viziju koju gradimo iz dana u dan. Naši momci su još jednom pokazali koliko vjeruju u ovaj tim, ovaj grad i boje koje predstavljaju.

Pred nama su novi izazovi, borbe i pobjede – a mi smo spremni da ih dočekamo zajedno, jači nego ikad!

Hvala vam na podršci – ovo je tek početak!", navedeno je iz banjalučkog kluba.

Ekipa kojom kao trener komanduje Danijel Božić odigrala je 13 utakmica u dosadašnjem toku Prve lige Republike Srpske. Uknjižila je sedam pobjeda te po tri remija i poraza, pa je u ovom trenutku trećeplasirana, iza Višegrada HED (13-0-0) i Slavije (11-1-1).

