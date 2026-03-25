"Šefica" branila Đokovića i isparila bez traga: Misterija nestanka nekada najbolje na svijetu

Gde je Viktorija Azarenka? Mjesecima je niko nije vidio ni čuo, a malo je reći da je potrebna ženskom tenisu, a i tenisu uopšte.

Nekada najbolja teniserka svijeta Viktorija Azarenka mjesecima se nije pojavila u javnosti. Posljednji meč odigrala je na US Openu prošlog avgusta, kada ju je Džesika Pegula rutinski pobijedila 6:1, 7:5. Poslije tog meča se Azarenka povukla u "medijsku ilegalu" i niko nije sasvim siguran kakvi su joj dalji planovi.

Beloruskinja nije najavila da se povlači iz profesionalnog tenisa, samo je odjednom, bukvalno bez riječi "isparila", dok se rijetko oglašavala čak i putem društvenih mreža.

Posljednji put se oglasila pred Novu godinu, a njeni navijači su se ozbiljno zabrinuli jer se nije pojavila ni na jednom turniru od US Opena, kao ni na jednom sponzorskom događaju. Očekivalo se da će zaigrati na Australijan openu i da će to biti njen povratak, a onda se desilo nečuveno - organizatori joj nisu poslali ni specijalnu pozivnicu, iako je dvaput osvajala ovaj turnir i bez sumnje ga zadužila za sva vremena.

Da li je to bilo na njeno insistiranje, ili ju je takvo ophođenje teniskih glavešina "ohladilo" od tenisa, nije poznato. Odlučila je da se ne oglašava javno i da svoj život, bar još neko vrijeme, sakrije od svjetala reflektora.

Zbog toga je pala i na WTA listi i trenutno je tek 195. igračica svijeta. Kada joj se obrišu i bodovi iz Majamija od prošle godine, mogla bi da padne i ispod 300. mjesta, što je renking koji nije imala još od samih početaka u tenisu od prije 20 godina. Ona je u međuvremenu bila najbolja na svijetu i osvojila je 21 titulu, uključujući i dva trofeja na Australijan openu. Igrala je tri puta finale US Opena, dok na Rolan Garosu i Vimbldonu nije stigla dalje od polufinala.

Takođe, ima i zlato sa Olimpijskih igara u miks-dublu iz 2012. godine u Londonu, kada je došla do bronze u singlu, a vidjećemo da li će uopšte nastaviti da se bavi tenisom.

"Šefica" branila i Novaka Đokovića

Osim što je sjajna teniserka, Viktorija Azarenka je i te kako uticala i na promjene u njenom sportu u posljednjih deset godina. Bila je predstavnik igračica u WTA Savjetu igračica, a kasnije i "šefica" ovog važnog sindikata. Između ostalog, uspjela je da isposluje bolje uslove svojim koleginicama, dok je znala da stane i uz kolege - recimo Novaka Đokovića.

"Ne znam kakve to veze ima sa Novakom", rekla je Viktorija Azarenka kada su u Australiji napali Novaka i njegovog oca Srđana: "Pričala sam sa radnikom obezbjeđenja koji me je pratio na trening i on mi je objasnio šta se desilo tokom tog incidenta. Ne znam šta želite da igrači urade zbog toga. Ovi incidenti nemaju veze sa igračima, ali ih vi stalno uvlačite u to. Šta je ovdje cilj? To pitanje treba sebi da postavite, a ne meni", izjavila je Viktorija Azarenka na konferenciji nakon meča polufinala 2023.