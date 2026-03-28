Saša gubi i kad odigra odličan meč, Sineru ne može ništa: Janika čeka najlakši mogući rival u finalu

Janik Siner je uspio da pobijedi Sašu Zvereva u polufinalu turnira u Majamiju i igraće protiv Jiržija Lehečke u finalu.

Saša Zverev odigrao je odličan meč i uprkos svemu tome je doživio poraz od Janika Sinera u polufinalu Mastersa u Majamiju - 6:3, 7:6 (7:4). Podatak da je Nijemac u prvom setu imao "ocjenu kvaliteta" 9.5, a Italijan 9.0 i da je i pored svega lako izgubio set možda i najbolje oslikava probleme koje ima na mentalnom nivou kada igra protiv najboljih.

Sa druge strane Siner je pokazao još jednom da je pronašao pravu formu, da ponovo igra na šampionskom nivou. Poslije Indijan Velsa ima priliku da podigne pehar i u Majamiju. I tamo ga čeka najlakši mogući rival pošto će za tituli igrati sa Jiržijem Lehečkom (Češka) koji je deklasirao Artura Fisa (Francuska) sa 6:2, 6:2.

Njih dvojica su se do sada susreli tri puta i Čeh nijednom nije uzeo ni set. Jasno je ko je favorit u tom duelu i da svi očekuju "šetnju" do titule.

Što se polufinalnog meča tiče Siner je bio taj koji je dobio one najvažnije poene. Ukupno gledano osvojio je "samo" četiri poena više (72 naspram 68), ali su to bili oni ključni poeni. Siner je bio bolji na servisu (15:5 u asovima), više osvojenih poena na prvi servis (45 naspram 34), manje na drugi (10 naspram 12), ali je spasao obje brejk lopte sa kojima se suočio. Glavni problem za Nijemca u ovom meču bio je prvi servis Italijana pošto je osvojio samo 12 od 57 poena (21 odsto). Janik je imao više vinera (28:21) i više neiznuđenih grešaka (24:14) što pokazuje i ko je bio agresivniji u ovom duelu.