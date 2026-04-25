Jedan od najvećih trenera ikada dao otkaz: Usred sezone napustio tim poslije 12 godina

Veliki Talant Dušebajev je šokirao rukometnu javnost pošto je odlučio da napusti Kjelce prije kraja ove sezone.

Iako se dugo pričalo o ovome, nije malo bilo iznenađenih u rukometnom svetu kada je Kjelce saopštilo da ih napušta Talant Dušebajev. Nakon 12 godina jedan od najvećih rukometnih trenera svih vremena napustio je poljskog velikana usred sezone.

Dušebajev je još ranije preuzeo selekciju Francuske, tako da neće ostati bez posla, ali mnoge je iznenadilo što je Krištofu Lijevskom prepustio kormilo ekipe na samom kraju sezone.

Sa Kjelceom je osvojio devet titula i sedam kupova, a najveći uspjeh mu je osvajanje Lige šampiona u sezoni 2015/16. Tada je njegov tim nakon dramatičnog produžetka savladao Vesprem 39:38.

Ko je Talant Dušebajev?

Rukometni genije rođen je u Kirgistanu, a igrao je za CSKA Moskvu, Teku, Libek, Minden i Sujudad Real u bogatoj karijeri. Nastupao je za Sovjetski savez, Rusiju, a onda godinama Španijju. Malo ko je vjerovao da će kao trener ostaviti još veći trag, ali uspio je.

Vodio je Sijudad Real i Atletiko Madrid od 2005. do 2013. a onda je od 2014. do sada bio trener Kjlecea. Za to vrijeme je po godinu dana bio selektor Mađarske i Poljske.