Anastasija Potapova potvrdila je da je u vezi sa kolegom Talonom Griksporom, a sada nastupa za Austriju umjesto Rusije.

Izvor: Oscar J Barroso / Shutterstock Editorial / Profimedia

Anastasija Potapova napravila je istorijski uspjeh. U trećem kolu kvalifikacija za turnir u Madridu je izgubila i ispala, da bi zbog otkazivanja Medison Kiz upala kao "laki luzer" i sada je u polufinalu Mastersa. Srušila je redom Jelenu Ostapenko, Jelenu Ribakinu, pa na kraju i Karolinu Pliškovu (6:1, 6:7, 6:3). I to pošto je odlučila da se odrekne Rusije.

Dubl partnerka Olge Danilović je pred kamerama otkrila i da je u vezi sa kolegom teniserom. Radi se o Holanđaninu Talonu Griksporu koji je bio na meču i pružio je podršku svojoj djevojci. Onda mu se ona obratila u intervjuu pred kamerama.

"Prvi put ću ovo da kažem, ali veliko poštovanje imam za mog dečka koji je došao na vrijeme. Spasio me je. Sve vrijeme mi je ponavljao 'možeš ti to. Zajedno smo u ovome, samo nastavi'. Treći set je njegova zasluga, samo sam igrala, dok me on mentalno držao", rekla je Potapova.

Prokomentarisala je i taj nevjerovatan podatak. Da je ispala sa turnira na kom je sada u polufinalu.

"Da mi je neko rekao da će se to dogoditi, ne bih mu vjerovala. Ali, zato je naš sport prelijep. Dobila sam drugu šansu i koristim je. Bez riječi sam, presrećna sam. Ništa lepše nije moglo da mi se desi. Na kraju sam zaplakala zbog emocija. Nisam iskoristila meč lopte u drugom setu, ali mi deluje da mi ovaj turnir stalno daje druge šanse i trudim se da ih koristim", dodala je Anastasija.

Griekspoor during Potapova's match vs after she won



pic.twitter.com/qtrCXkubsX — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)April 29, 2026

Zašto se odrekla Rusije?

Vidi opis "Prvi put ću ovo da kažem": Anastasija se odrekla Rusije, pa pred svima otkrila ko joj je novi dečko Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 8 8 / 8

Potapovu su nedavno na Australijan openu novinari pitali baš u vezi promjene državljanstva i prelaska da igra za Austriju umesto za Rusiju.

"Živim tamo već nekoliko godina i nije se desilo iznenada, dugo radimo na tome. Volim Austriju, posebno Beč, tako da je to moj drugi dom, posebno sada - to mi je prva kuća", objasnila je Potapova.