Zverevu će ove riječi zamjeriti Đoković i Alkaraz: U svojoj nemoći nije pazio kako im se obraća

Zverev priznaje da je Siner trenutno na višem nivou od ostalih igrača, uključujući Đokovića i Alkaraza, nakon poraza u Madridu.

Janik Siner je osvojio masters u Madridu i to znači da je vezao čak pet "hiljadarki". Najboljeg tenisera svijeta trenutno niko ne može da zaustavi i nezaustavljivo osvaja bodove, a vidjeli smo da čak ni Aleksander Zverev - koji je inače igrao odlično u Španiji - nije bio ni blizu da izađe na kraj sa njim.

Italijan je za manje od sat vremena pobijedio Zvereva (6:1, 6:2) i vidjeli smo da je zbog toga Nijemac bio izuzetno neraspoložen, pa je na konferenciji za medije priznao da bi ga u ovom meču "pobijedio bilo ko na svijetu".

"Ja imam problem s njim? Iskreno, svi imaju problema s njim, osvojio je posljednjih pet mastersa. Nije da jedini gubim. Gube i drugi, samo sam igrao više protiv njega. Danas veze nema ništa sa strategijom, odigrao sam jako loš meč i tu nema strategije. Svako bi me pobijedio", rekao je Zverev poslije duela u Madridu.

Upitan da li kod Sinera vidi stalni napredak u igri, Zverev je rekao da ne vidi - nego da vidi jednu konstantu koja je zapravo kod njega najveće oružje.

"Vidite, nije iznenađenje, nije to što se popravlja iz meča u meč - nego je stabilan. Nema padove. Nema faze da pada. Zato je prvi na svijetu. To je spektakularno. Držati nivo sve vrijeme...", hvalio je Zverev svog protivnika koji je u nevjerovatnoj formi od kada ga je Đoković pobijedio na Australijan openu.

Izjava koja će odjeknuti

Upitan da li postoji trenutno velika razlika između Alkaraza i Sinera i ostalih igrača, Zverev je izneo vrlo zanimljiv stav. Prema njegovoj oceni, jednu kategoriju drži samo Siner, pa u sledeću dolaze Alkaraz, Đoković i on, dok su u trećoj ostali igrači.

"Pa, mislim da trenutno postoji velika razlika između Sinera i svih ostalih. Prilično je jednostavno. Mislim da postoji velika razlika između Sinera i svih ostalih. I mislim da postoji velika razlika između Alkaraza, mene, možda Novaka, i svih ostalih. Mislim da sada postoje dva nivoa razlike, ali teško je reći da ne postoji razlika između njega i svih ostalih ako nije izgubio meč, znate, na koliko već masters turnira još od Šangaja", rekao je Zverev.

"Nije izgubio meč skoro devet mjeseci (na betonu). Mislim da mora da se prizna da postoji razlika između njega i svih ostalih", naglasio je Zverev pred Rim i Rolan Garos.