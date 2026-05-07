Ostavka Uroša Stevanovića na mjesto selektora izazvala je brojne reakcije. Denis Šefik analizira situaciju i budućnost reprezentacije.

Izvor: YouTube/RTS/UNA televizija/Screenshot

Uroš Stevanović podnio je ostavku na mjesto selektora vaterpolo reprezentacije Srbije vrlo brzo poslije imenovanja Slobodana Sora za novog predsjednika Vaterpolo saveza Srbije (VSS). Odmah smo od Sora čuli kritike na račun vaterpolista i nešto manje medalja u posljednjih nekoliko godina, iako je Srbija aktuelni olimpijski i evropski šampion, dok je pretpostavka da je Stevanoviću takođe zasmetalo i to što je donesena odluka da selektor ne može da bude i trener nekog kluba.

U pitanju je praksa koja postoji kroz posljednjih dvadesetak godina u srpskom vaterpolu i Soro je najavio promjene oko toga, pa je Stevanović preventivno reagovao i sam otišao kako bi zaštitio ekipu. O čitavom slučaju koji je bez ikakve sumnje potresao srpski vaterpolo, sada se oglasio i bivši reprezentativac Denis Šefik.

Vidi opis "Ništa me ne iznenađuje, znate šta je rečeno": Šefik progovorio o ostavci selektora Stevanovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

"Pošto je rečeno da više neće moći da selektor bude trener nekog kluba, nije me iznenadila odluka Uroša Stevanovića da podnese ostavku jer je to bio logičan potez - da li će da bude lojalan klubu ili da bude samo selektor reprezentacije", rekao je Šefik tokom gostovanja u emisiji "Podne" na Una TV: "Slobodan Soro je isto član Novog Beograda, i ako je Novi Beograd bio nezadovoljan selektorom, trebalo je da reaguju ranije, dok nisu preuzeli Savez. Ovako, kada preuzmete Savez, lako je pričati ko je bio nezadovoljan. Ako su kivni na selektora, trebalo je ranije da kažu. Veliki broj igrača je otišao iz Novog Beograda u Radnički, gdje je trener Stevanović, ali ta priča sa odvlačenjem igrača može da bude crno na bijelo, a može i da ne bude".

Da li je ovo nužno loša stvar za reprezentaciju? "Odlazak selektora može da utiče, a i ne mora. Možda može da bude bolje, ali moje lično mišljenje je da neće. Svako ko preuzme Savez ima da radi onako kako on hoće, a mi ćemo poslije da ocjenjujemo da li je to dobro ili loše. Ako reprezentacija nastavi da igra u punom sastavu kao do sada, mi imamo i dalje najbolju reprezentaciju na svijetu, kao što je pokazala na ovom Evropskom prvenstvu", rekao je Šefik.

Za sada se kao selektor spominje nekadašnji kapiten Živko Gocić: "Ako se dovede selektor koji ima znanje to će biti dobro, ali tu mora Savez da odigra ključnu ulogu i postavi normalnog selektora koji će to znati da koristi kako treba", zaključio je bivši golman.