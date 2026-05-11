Boris pravi timčinu u Makedoniji: Redom dovodi reprezentativce Srbije, sada je potpisao kapitena Partizana

Boris Rojević nastavlja da dovodi reprezentativce Srbije u Ohrid i pokušaće da sa Nikolom Zečevićem dođe do titule u Makedoniji.

Izvor: MN PRESS

Nakon što je GRK Ohrid uspio da bude bolji od Celja u dvomeču polufinala EHF kupa i poslije plasmana u meč za titulu u Makedoniji je objavljeno veliko pojačanje. Naredne sezone dres Ohrida nosiće dosadašnji kapiten i lijevi bek Partizana, reprezuentativac Srbije Nikola Zečević.

"Nikola Zečević je četvrto pojačanje GRK Ohrida za narednu sezonu! Srpski reprezentativac je potpisao ugovor do 2028. godine. Igra na poziciji lijevog beka, ima 24 godine (200 cm) i od sledeće sezone će nositi dres s brojem 31. Dolazi iz šampiona Srbije, Partizana, gdje igra odličnu ulogu u oba pravca i zasluženo je nosio kapitensku traku u ovom timu. Svojim odličnim igrama nameće se među 16 najboljih za reprezentaciju Srbije gdje ima nekoliko reprezentativnih nastupa", saopštio je Ohrid.

Zečević siguran u svoj izbor

Nikola Zečević je godinama u Partizanu bio lider tima u oba pravca, a sada će pojačati ekipu koja 23. i 31. maja igra finalne mečeve EHF kupa protiv mađarske Tatabanje.

"Veoma sam srećan i radujem se svom prvom nastupu u dresu Ohrida. Nije mi bilo teško da donesem ovu odluku i potpišem ugovor sa klubom, s obzirom na velike ambicije kluba koje rastu iz dana u dan pod vođstvom trenera Rojevića, koga poznajem već dugi niz godina. Jedva čekam da igram pred ohridskom publikom koja stvara nevjerovatnu atmosferu i nadam se da ću opravdati očekivanja svih ljudi u klubu i naravno navijača, i uveren sam da ćemo zajedno ostvariti ciljeve koje smo postavili", rekao je Zečević.

Boris Rojević pravi strašan tim

Trener Ohrida, doskora selektor Srbije i stručnjak koji je vodio Vojvodinu u deceniji potpune dominacije srpskim rukometom za narednu godinu sprema pravi drim tim koji želi da sruši duopol Pelistera i Vardara u domaćoj ligi. Nikola Zečević je četvrto pojačanje poslije hrvatskog golmana Dina Slavića iz Limoža, iskusnog Dominika Matea dugogodišnjeg reprezentativca Mađarske, srednjeg beka Martina Karapalevskog i bivšeg igrača Pari Sen Žermena Adame Keite.

U ekipi su već srpski rukometaši Darko Đukić, Valdimir Bojanić i Stefan Petrić, iskusni crnogorski lijevi bek Vuko Borozan, kao i Kristijan Pilipović, Đanfranko Pribetić, Tomislav Jagurinovski, Ante Ivanković. Uz pomenuta pojačanja pominje se da bi u klub mogli da stignu takođe srpski reprezentativci Vukašin Vorkapić i Predrag Vejin.