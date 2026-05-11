Preminuo legendarni grend slem šampion: Njegova titula posle 18 godina pauze je jedno od najvećih čuda

U Australiji je u 91. godini preminuo legendarni trostruki grend slem šampion Mal Anderson.

Tužne vesti dolaze iz Australije gdje je u 91. godini preminuo nekadašnji grend slem šampion i ovajač Dejvis kupa Mal Anderson. On je bio jedan od davnih teniskih šampiona pošto je osvojio titule na US Openu u singlu i Rolan Garosu u dublu 1957. godine, a onda je skoro 20 godina kasnije 1973. na Australijan openu osvojio titulu u dublu.

Pojavio se 1956. kada je u Australiji stigao do polufinala koje je izgubio od kasnijeg velikana Kena Rouzvela, a onda je naredne godine u finalu US Opena dobio Ešlija Kupera. Do titule je došao uz samo dva izgubljena seta.

U jednom trenutku se povukao i bio mentor igračima poput Peta Raftera, Skota Drejpera i Džona Ficdžerada, a onda se vratio i početkom sedamdesetih uzeo titulu u dublu sa Džonom Njukombom.

Velikani se oprostili

Dvostruki osvajač US Opena i nekada prvi teniser svijeta Patrik Rafter je jedan od najvećih tenisera koji su izašli ispod šinjela Mala Andersona.

"Jako sam tužan zbog vijesti o Malovoj smrti. On je buio jedan od ljudi koji su me teniski oblikovali. Odveo me je prvi put u inostranstvo i pokazao mi je šta je profesionalni tenis i kako moram da se nosim sa tim. Za mladog Australijanca koji se probija bilo je jako bitno da ima nekoga poput Mala pored sebe. I dalje se sjećam Kvinsa u Londonu i kada sam vidio da cijela recepcija ustaje kada se u hotelu pomene njegovo ime. To govori koji su ga ljudi poštovali, ne samo kod nas u Australiji nego i širom svijeta. Bio je istinska legenda sporta i što je još bitnije bio je strašan lik - skroman, velikodušan i uvijek spreman da pomogne mlađim igračima. Tenis ju Australiji je izgubio jednog od velikana, a mnogi od nas drugara i mentora. Imao sam mnogo sreće da sam ga poznavao", rekao je Pet Rafter.

"Mal je neko na koga sam se ugledao od malih nogu. On mi je držao prve teniske treninge sa pet godina. Naša porodica je svaki vikend igrala tenis u njgovom centru. Dok sam bio tinejdžer sa bratom Markom sam bio dio njegovog tima. Mal je bio pojam spremnosti i profesionalizma i postavio je najviše standarde. Sve nas je inspirisao da budemo bolji. Imao sam sreće da putujem na njegove turneje, koje su ostavile neizbrisiv trag. On je tenis ovdje u unutrašnjost i odatle je doveo mladiće poput mene. Naučili smo kako da budemo treneri od njega. Mal je bio sjajan, vrlo skroman lično i uvijek smo ga iskreno zanimali kao osobe", rekao je Skot Drejper.