logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Znate ih sa NBA terena, sada su ušli u MMA: Lens Stivenson "udavio" protivnika na debiju

Znate ih sa NBA terena, sada su ušli u MMA: Lens Stivenson "udavio" protivnika na debiju

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Dvojica bivših NBA košarkaša promijenili sport i odmjerili snage u MMA, a Lens Stivenson savladao Majkla Bizlija.

Bivši NBA igrači Lens Stivenson i Majkl Bizli. sada u MMA Izvor: X/Happy Punch

Ljubitelji borilačkih sportova pratili su meč Oleksandera Usika i Rika Verhuvena, ljubitelji košarke mogli su da gledaju pobjedu Njujorka nad Klivlendom u NBA ligi, a oni koje zanima i kombinacija sigurno su obratili pažnju na borbu koju su izveli nekadašnji košarkaši - Lens Stivenson i Majkl Bizli.

Dvojica košarkaša koji su tokom karijere pravili brojne kontroverzne poteze oprobali su se u MMA, a ovo im je bila prva borba. Bizli je imao ulogu blagog favorita, ali je morao da "tapne" i prizna poraz nakon što ga je Stivenson uhvatio u kragnu nakon nekoliko sekundi koje su obojica proveli na tlu.

Ispostavilo se da je Lens Stivenson zabravo veoma vješt, pa mu nije bilo potrebno mnogo vremena da Bizlija natjera na predaju. Sve se dogodilo sredinom prve runde, mnogo brže nego što se očekivalo. Ispostavilo se da je Lens Stivenson veoma ozbiljno shvatio ovaj meč i dobro se pripremio. Pogledajte kako je to izgledalo:

Tokom profesionalne karijere Lens Stivenson je igrao za Indijanu, Šarlot, LA Kliperse, Memfis, Nju Orleans, Minesotu, ponovo Indijanu, LA Lejkerse, Atlantu i još jednom Indijanu, uz periode karijere u Razvojnoj ligi, Kini i Portoriku. Odigrao je čak 554 meča u ligaškom dijelu NBA sezone i još 57 utakmica u plej-ofu.

Sa druge strane, Majkl Bizli je u karijeri nastupao za Majami, Minesotu, Finiks, ponovo Majami, Hjuston, Milvoki, Njujork i LA Lejkerse, uz česte odlaske iz lige kako bi igrao u Kini i Portoriku. Svojevremeno je bio jedan od najtalentovanijih američkih košarkaša i reprezentativac u mlađim kategorijama, a kasnije je odigrao 609 mečeva u ligaškom dijelu i još 25 mečeva u plej-ofu NBA lige.

Tagovi

MMA

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC