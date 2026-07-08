Alergična je na travu, a igra polufinale Vimbldona: Poznata teniserka otkrila zabrinjavajuće detalje

Češka teniserka Karolina Muhova ima neobičan problem. Alergična je na travu, baš na podlogu na kojoj trenutno igra svoj najbolji tenis.
Češka teniserka Karolina Muhova, trenutno deveta teniserka svijeta, zakazala je polufinale Vimbldona protiv Koko Gof u Londonu. Osim sjajnog tenisa koji igra u posljednje vrijeme, pažnju je privukla i zanimljivost o djevojci koja ima 29 godina. Ona je alergična na travu, te joj boravak na Vimbldonu sigurno nije najomiljeniji, makar u zdravstvenom smislu.
Muhova je izbacila Naomi Osaku u četvrtfinalu Vimbldona poslije sat i 40 minuta borbe, a poslije duela govorila je o zdravstvenom stanju i sve boljim partijama, posebno od trenutka kada se u potpunosti oporavila od operacije zgloba.
"Definitivno mnogo više cijenim vrijeme koje provodim ovdje, to što mogu da igram i što više nemam velike probleme koje sam imala prethodnih godina. Drago mi je što sada mogu da pokažem svoju igru i da koristim sve ono što znam", rekla je Čehinja.
"Zdrava sam, mada to ne volim baš da izgovaram... Rekla bih da sada mnogo više cijenim svaki trenutak na terenu i zaista uživam što mogu da igram."
A onda je uslijedilo jedno zanimljivo pitanje za Čehinju. "Želim da provjerim jednu stvar. Čuo sam da ste alergični na travu?"
Karolina nije krila ovu zanimljivost o sebi. "Da, tačno je. Alergična sam. Pijem lijekove, mnogo lijekova. Tablete, sprejeve i kapi za oči", kroz smijeh je objasnila situaciju u kojoj se nalazi.