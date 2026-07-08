Alergična je na travu, a igra polufinale Vimbldona: Poznata teniserka otkrila zabrinjavajuće detalje

Češka teniserka Karolina Muhova ima neobičan problem. Alergična je na travu, baš na podlogu na kojoj trenutno igra svoj najbolji tenis.

Izvor: Mark Greenwood / imago sportfotodienst / Profimedia

Češka teniserka Karolina Muhova, trenutno deveta teniserka svijeta, zakazala je polufinale Vimbldona protiv Koko Gof u Londonu. Osim sjajnog tenisa koji igra u posljednje vrijeme, pažnju je privukla i zanimljivost o djevojci koja ima 29 godina. Ona je alergična na travu, te joj boravak na Vimbldonu sigurno nije najomiljeniji, makar u zdravstvenom smislu.

Muhova je izbacila Naomi Osaku u četvrtfinalu Vimbldona poslije sat i 40 minuta borbe, a poslije duela govorila je o zdravstvenom stanju i sve boljim partijama, posebno od trenutka kada se u potpunosti oporavila od operacije zgloba.

"Definitivno mnogo više cijenim vrijeme koje provodim ovdje, to što mogu da igram i što više nemam velike probleme koje sam imala prethodnih godina. Drago mi je što sada mogu da pokažem svoju igru i da koristim sve ono što znam", rekla je Čehinja.

"Zdrava sam, mada to ne volim baš da izgovaram... Rekla bih da sada mnogo više cijenim svaki trenutak na terenu i zaista uživam što mogu da igram."

A onda je uslijedilo jedno zanimljivo pitanje za Čehinju. "Želim da provjerim jednu stvar. Čuo sam da ste alergični na travu?"

Karolina nije krila ovu zanimljivost o sebi. "Da, tačno je. Alergična sam. Pijem lijekove, mnogo lijekova. Tablete, sprejeve i kapi za oči", kroz smijeh je objasnila situaciju u kojoj se nalazi.