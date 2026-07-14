Oženio se legendarni Nikola Karabatić

Legenarni rukometaš Nikola Karabatić oženio Žeraldin Pilje.

Izvor: Screenshot/Instagram/@geraldinekarabatic

Jedan od najvećih rukometaša svih vremena Nikola Karabatić uplovio je u bračne vode. Legendarni sportista srpskog porijekla, koji je rođen u Nišu, ozvaničio je brak sa dugogodišnjom partnerkom Žeraldin Pilje. Nakon što je ovog ljeta stavio tačku na impresivnu igračku karijeru, Karabatić je organizovao veliko slavlje na jugu Francuske, gdje je sa porodicom i prijateljima obilježio važan životni trenutak.

Pogledajte fotografije sa vjenčanja Nikole Karabatića:

Iako su Nikola i Žeraldin još ranije imali intimnu ceremoniju u krugu najbližih, sada su priredili veliku svadbu kojoj su prisustvovali brojni njima bliski ljudi. Atmosfera je, prema fotografijama i objavama, bila ispunjena emocijama, a slavlje je proteklo uz muziku, ples i druženje do kasno u noć.

"Definitivno najljepši dan u mom životu. I dalje sam preplavljen ljubavlju koju smo dobili od naše porodice i prijatelja. Osjećam se nevjerovatno blagosloveno i zahvalno što smo tako čaroban dan mogli da podijelimo sa ljudima koje volimo. Dan koji ćemo zauvijek čuvati u srcima", piše u opisu fotografija sa proslave.

Karabatić i Žeraldin Pilje zajedno su od 2010, a tokom dugogodišnje veze dobili su dvoje djece - sina Aleka i ćerku Nou. Njihov odnos godinama je bio daleko od očiju javnosti, ali su često isticali koliko im porodica znači.

Karabatić je iza sebe ostavio jednu od najuspješnijih karijera u istoriji rukometa. Iako je izabrao da nastupa za Francusku, sa kojom je ostvario najveće uspjehe, njegov srpski korijeni uvijek su bili dio njegove priče. Tokom više od 20 godina na najvišem nivou osvojio je gotovo sve trofeje koje jedan rukometaš može da osvoji - olimpijska odličja, titule svjetskog i evropskog prvaka, kao i veliki broj klupskih pehara.

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(MONDO)