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Alkaraza liječi doktor Rafe Nadala: Evo kad bi mogao da se vrati na teren

Alkaraza liječi doktor Rafe Nadala: Evo kad bi mogao da se vrati na teren

Autor Nemanja Stanojčić
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Karlos Alkaraz ide na preglede kod doktora koji je liječio i Rafu Nadala i očekuje se da će sredinom avgusta da se vrati na teren u Sinsinatiju.

Alkaraza liječi doktor Rafe Nadala Izvor: DAX TAMARGO / Shutterstock Editorial / Profimedia/EPA-EFE/Emilio Naranjo

Kada će Karlos Alkaraz da se vrati na teren? Zbog povrede zgloba nije igrao ni na Rolan Garosu ni na Vimbldonu, a pod upitnikom je i učešće na US openu. Sada su stigle nove informacije o njegovom stanju koje su ohrabrujuće. Mogao bi da zaigra već na turniru u Sinsinatiju sredinom avgusta (od 13. do 23. avgusta).

Španski mediji prenose da njegovo stanje prati lekar Rafe Nadala - Anhel Ruiz Kotoro i da će on da donese konačnu odluku o njegovom povratku. I on je zadovoljan napretkom koji je vidljiv kod španskog tenisera, ali želi da uradi dodatne testove i da prati stanje zgloba kada Karlos uđe u pun trening i krene da udara lopticu svom snagom.

U saradnji sa njegovim timom odlučio je da ne igra na Mastersu u Montrealu kako ne bi ubrzavao povratak i rizikovao da pogorša povredu. Žele da mu omoguće što više vremena za odmor, rehabilitaciju i treninge. To je trenutna ideja, mada tamošnji mediji tvrde da neće biti nikakvog ubrzavanja povratka dok ne bude potpuno spreman i ne dobije "zeleno svjetlo" od ljekara.

US open kreće 30. avgusta, finale je zakazano za 13. septembar u Njujorku. Na posljednjem grend slemu sezone trebalo bi da se nađe i Alkaraz.

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Tagovi

Karlos Alkaraz Rafael Nadal Tenis

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