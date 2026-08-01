Karlos Alkaraz ima novu frizuru

Karlos Alkaraz pokazao je svoju novu frizuru i time je šokirao mnoge koji ne mogu da vjeruju šta je uradio.

Izvor: Pritinscreen/Instagramcarlitosalcarazz

Karlos Alkaraz konačno se vraća na teren, očekuje se da će igrati na US Openu i vjerovatno u Sinsinatiju prije toga. Dugo ga nije bilo na terenu, propustio je i Rolan Garos i Vimbldon zbog povrede zgloba. Ali, prije svega toga je šokirao mnoge.

Španski teniser je na svojim društvenim mrežama objavio slike i snimke i na njima i svoju novu frizuru. U pitanju su dredovi, nešto što do sada nije pokušavao. Pošto je u prošlosti znao da eksperimentiše sa frizurama i da se "igra" i sa tim.

Njegova nova frizura brzo je postala jedna od tema u teniskom svijetu i mnogi su ostali u šoku i ne dopada im se kako to izgleda. Vjerovatno će je zadržati bar do US opena.

Kako se vama čini?

Carlos Alcaraz showing off a new hairstyle on IGpic.twitter.com/eFVsY9T0QO — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)July 30, 2026

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:12 Susret Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza Izvor: Instagram/djokernole Izvor: Instagram/djokernole

(MONDO)