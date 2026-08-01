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Karlos Alkaraz ima novu frizuru

Karlos Alkaraz ima novu frizuru

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Karlos Alkaraz pokazao je svoju novu frizuru i time je šokirao mnoge koji ne mogu da vjeruju šta je uradio.

karlos alkaraz sokirao sve novom frizurom Izvor: Pritinscreen/Instagramcarlitosalcarazz

Karlos Alkaraz konačno se vraća na teren, očekuje se da će igrati na US Openu i vjerovatno u Sinsinatiju prije toga. Dugo ga nije bilo na terenu, propustio je i Rolan Garos i Vimbldon zbog povrede zgloba. Ali, prije svega toga je šokirao mnoge.

Španski teniser je na svojim društvenim mrežama objavio slike i snimke i na njima i svoju novu frizuru. U pitanju su dredovi, nešto što do sada nije pokušavao. Pošto je u prošlosti znao da eksperimentiše sa frizurama i da se "igra" i sa tim.

Njegova nova frizura brzo je postala jedna od tema u teniskom svijetu i mnogi su ostali u šoku i ne dopada im se kako to izgleda. Vjerovatno će je zadržati bar do US opena.

Kako se vama čini?

BONUS VIDEO:

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00:12
Susret Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza
Izvor: Instagram/djokernole
Izvor: Instagram/djokernole

(MONDO)

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