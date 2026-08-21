Novak Đoković nije zaboravio prozivke i uvrede Amerikanca, stavio ih i u film

Najbolji teniser planete Novak Đoković, ne zaboravlja omalovažavanje sa starta karijere, kada je trpio prozivke i uvrede Endija Rodika.

Izvor: Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković predstavio je svoj dokumentarac "Zimski vuk", a jednom rivalu će biti i te kako neprijatno kad ga bude gledao. Iako su srpski as i nekadašnji grend slem šampion Endi Rodik izgladili odnose posljednjih godina, Đoković mu nije zaboravio ismijavanje na US Openu 2008. godine. Stoga mu je ustupio 25 sekundi svog filma i poslao poruku da pamti i najmanje omalovažavanje koje je trpio na startu karijere.

Vlasnik 24 grend slem titule je muku mučio sa zdravstvenim problemima kada se tek pojavio na ATP turu, da bi 20 godina kasnije postao vjerovatno najzdraviji sportista na planeti. Potpuno je promijenio stil života i način ishrane i uz alternativne metode oporavka je postao čovjek koji se regeneriše brže od ostalih. Sjetimo se samo povrede koljena 2024. godine...

Njegov dokumentarni film će biti ispiracija mnogim mladim igračima, a Endiju Rodiku podsjećanje na sramnu izjavu prije skoro dvije decenije.

Andy Roddick appears once in the Djokovic documentary and for only exactly 25 seconds



That was the time when Roddick mocked Djokovic's fitness at the 2008 US Open



Novak does't forget. And rightfully so.pic.twitter.com/S4SPcM4zGR — Corvath Draemir (@Archaicmind3000)August 20, 2026

Kako je Rodik razljutio Novaka?

Sve se odigralo na US Openu 2008. godine kada je Rodik optužio Đokovića da lažira povrede, i to ponižavajućim tonom. "Ma kod njega su problem i leđa, i kukovi, i grčevi. Ptičiji grip, Antraks, SARS, uobičajeni kašalj i prehlada. Ima ih zaista mnogo. Znate, ili je nabrži da pozove trenera, ili je najhrabriji momak svih vremena. Na vama je da odlučite. Ja se osjećam dobro, on trenutno ima 16 povreda...", rekao je Endi Rodik pred duel na stadionu "Artur Eš", a onda se ubrzo pokajao.

Srbin ga je pregazio pred njegovim navijačima sa 6:2, 6:3, 3:6, 7:6, a nije mu ostao dužan ni po završetku meča.

"Znate, Endi je pričao da imam 16 povreda u prethodnom meču. Očigledno ih nemam, je l' da?", rekao je tada Đoković i dodatno zakuvao situaciju.

Kasnije je Rodik otkrio da je u svlačionici došlo i do fizičkog obračuna. "Ušao sam u fizički sukob u svlačionici poslije meča sa teniserom čije ime neću otkriti, mogu samo reći da se rimuje sa Šmovak Šmoković, i to se desilo jednom na US Openu. Prije meča sam pričao svašta, a on je izašao na teren i razbio me. Poslije meča je i taj Šmovak Šmoković rekao nešto na moj račun, pa je ušao u svlačionicu. Tada sam krenuo prema njemu, satjerao ga uz ormar, ali sam tada primijetio da je njegov trener i te kako krupan. Moj trener je bio visok oko 170 centimetara, imao je 59 kila i bio je veoma sitan. Ohladio sam se vrlo brzo i odlučio da se povučem sa stranu", ispričao je Rodik prije petnaestak godina.

Sada je Amerikanac jedan od njegovih najvećih kritičara, ali i zastupnika, potpuno je promijenio mišljenje o srpskom šampionu posljednjih godina i često ga brani, ali očigledno to nije bilo dovoljno za mu Novak oprosti...

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(MONDO)