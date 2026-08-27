Srbija igra sa Hrvatskom na EP: Poslije drame zakazan derbi u kome je srpski tim ogroman favorit

Srbija će se u osmini finala Evropskog prvenstva u odbojci sastati sa selekcijom Hrvatske.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Srbija je saznala rivala u osmini finala Evropskog prvenstva u odbojci, a to je nacionalna selekcija Hrvatske. Nakon što je Srbija ubjedljivom pobjedom nad Ukrajinom 3:0 overila prvo mjesto u grupi B, Hrvatice su u drami savladale Crnu Goru poslije pet setova 3:2. Tako je ovaj tim "oteo" četvrto mjesto u grupi D Slovačkoj i zakazao meč sa Srbijom.

Osmina finala Evropskog prvenstva igraće se u Brnu 30. ili 31. avgusta, a sigurno je da će srpski tim nakon pet pobjeda i samo jednog izgubljenog seta u grupi biti favorit. Što se tiče Crne Gore ovo je prvi i jedini bod koji je ova selekcija osvojila na EP.

Hrvatsku su do pobede vodile Božana Butigan sa 20 poena, Grbavica je imala 18, Fabris je imala 16, a u Crnoj Gori Nikoleta Perović je imala 28, a Simona Petranović i Saška Đurović po 14.

Srbija je u prvom meču savladala Austriju 3:0, zatim Češku 3:1, a onda Bugarsku, Grčku i Ukrajinu sa 3:0. Hrvatice su poražene od Italije 3:0, zatim su ih Francuskinje dobile 3:0, a onda su u drami savladale Slovačku 3:2. Nakon poraza od Švedske 3:2 koji im je donio jedan bod savladale su Crnogorke i prošle dalje sa pet bodova, ali pobjedom više od Slovačke.

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