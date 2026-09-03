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Borac saopštio tužne vijesti: Preminuo Nenad Bajić

Borac saopštio tužne vijesti: Preminuo Nenad Bajić

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Preminuo bivši rukometaš i trener Nenad Bajić.

Nenad Bajić Izvor: Promo/RK Borac m:tel

Rukometni klub Borac saopštio je tužne vijesti. Nekadašnji rukometaš i trener Nenad Bajić (39), preminuo je nakon duge i teške borbe sa opakom bolešću.

Bajiću je dugo bio na liječenju zbog karcinoma debelog crijeva, koji je metastazirao na jetri, ali nažalost nije uspio da idrži najvažniju bitku.

"Sa velikom tugom primili smo vijest da nas je napustio Nenad Bajić – dijete Borca, vrhunski sportista, a prije svega još bolji čovjek.
Tih, skroman i dobar momak. Čovjek kojeg su krasili ljudskost, poštenje i ljubav prema rukometu.
Teško je pronaći prave riječi za ovakav gubitak.
Porodici Bajić, prijateljima iz ORК 'Banja Luka', gdje je kao trener u proteklih 10 godina ostavio dubok trag, i svima koji su Nenada poznavali i voljeli upućujemo najiskrenije saučešće.
Neka ti je laka zemlja, Nenade. Počivaj u miru", saopšteno je iz Borca.

Nenad Bajić rođen je 1987. godine u Banjaluci, a 2012. godine završio je Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, nakon čega je stekao zvanje profesora fizičkog vaspitanja i sporta.

Tokom sportske karijere nastupao je za RK Kosig i RK Borac, sa kojim je prošao sve takmičarske kategorije.

Tagovi

Nenad Bajić in memoriam Rukomet

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