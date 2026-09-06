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Strašan udes Leklera: Prekinuta trka Formule 1

Strašan udes Leklera: Prekinuta trka Formule 1

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Šarl Lekler imao je težak sudar na trci u Monci i zbog toga je trka na kratko prekinuta, a on je morao da je završi.

Udes Šarla Leklera u Monci Izvor: X/Formula 1

Trka Formule 1 u Monci se vozi u ovim momentima, ali je nakratko morala da bude prekinuta. Vozač Ferarija Šarl Lekler imao je težak udes zbog kojeg je morao da završi trku. Svi su zanijemili zbog dešavanja na stazi.

Lekler je od starta imao okršaj sa timskim kolegom Luisom Hamiltonom kojeg je u jednom momentu izgurao sa staze. Onda je imao problem da ostane ispred njega, pošto su ga prestigli Maks Ferštapen i Oskar Pijastri i baš poslije duela sa Australijancem je izgubio kontrolu nad svojim bolidom.

Udario je u zaštitnu ogradu. Sve je odjednom stalo, izašlo je bezbjednosno vozilo. Ali, dobra vijest je da je Lekler samostalno izašao iz bolida. Sreća u svemu tome je da nije došlo do teže povrede. Istaknuta je crvena zastavica dok se sve nije riješilo.

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Šarl Lekler Formula 1

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