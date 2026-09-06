Strašan udes Leklera: Prekinuta trka Formule 1

Šarl Lekler imao je težak sudar na trci u Monci i zbog toga je trka na kratko prekinuta, a on je morao da je završi.

Izvor: X/Formula 1

Trka Formule 1 u Monci se vozi u ovim momentima, ali je nakratko morala da bude prekinuta. Vozač Ferarija Šarl Lekler imao je težak udes zbog kojeg je morao da završi trku. Svi su zanijemili zbog dešavanja na stazi.

Lekler je od starta imao okršaj sa timskim kolegom Luisom Hamiltonom kojeg je u jednom momentu izgurao sa staze. Onda je imao problem da ostane ispred njega, pošto su ga prestigli Maks Ferštapen i Oskar Pijastri i baš poslije duela sa Australijancem je izgubio kontrolu nad svojim bolidom.

Huge impact for Charles



A reminder that he's out of the car and okay#F1#ItalianGPpic.twitter.com/AYTRyQn0gI — Formula 1 (@F1)September 6, 2026

Udario je u zaštitnu ogradu. Sve je odjednom stalo, izašlo je bezbjednosno vozilo. Ali, dobra vijest je da je Lekler samostalno izašao iz bolida. Sreća u svemu tome je da nije došlo do teže povrede. Istaknuta je crvena zastavica dok se sve nije riješilo.

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