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Kimi Antoneli najbrži u Monci: Krenuo sa 19. pozicije i pobijedio, ovo se čekalo 60 godina

Kimi Antoneli najbrži u Monci: Krenuo sa 19. pozicije i pobijedio, ovo se čekalo 60 godina

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Kimi Antoneli slavio je na Velikoj nagradi Italije u Monci i tako poslije 60 godina obradovao svoju zemlju. Započeo je trku sa 19. pozicije.

Kimi antoneli pobijedio na trci formule 1 u monci Izvor: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Kimi Antoneli pobijedio je kod kuće, slavio je na velikoj nagradi Italije. Na 13. trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1 u Monci. I to je učinio na spektakularan način. Iako je trka u jednom momentu bila prekinuta zbog udesa Šarla Leklera.

Italijan je trku počeo sa 19. pozicije zbog promjene pogonske jedinice. To ga je koštalo startne pozicije, ali očigledno nije uticalo na njega na kraju. Upisao je svoju sedmu pobjedu u sezoni.

U direktnom duelu je vozač Mercedesa pobijedio svog timskog kolegu Džordža Rasela, uprkos tome što je u jednom trenutku završio u šljunku. To je bila prva pobjeda za Italiju poslije šest decenija, pošto je prethodnu upisao Ludoviko Skafjoti davne 1966. godine.

Treći je bio Maks Ferštapen (Red Bul) i imao je skoro 15 sekundi zaostatka za pobjednikom. Iza njih su bili Lando Noris i Oskar Pijastri iz Meklarena, zatim Luis Hamilton iz Ferarija...

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00:57
Maks Ferstapen udes u trci u Holandiji
Izvor: F1 TV
Izvor: F1 TV

(MONDO)

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Formula 1

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