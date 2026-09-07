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Omladinci ORK Banjaluka i Novog Beograda najbolji na turniru u Boriku!

Omladinci ORK Banjaluka i Novog Beograda najbolji na turniru u Boriku!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Oko 700 mladih rukometaša iz pet zemalja učestvovali je na turniru u Banjaluci, a najuspješniji su bili domaćin ORK Banja Luka i Novi Beograd.

Omladinci ORK Banjaluka i Novog Beograda najbolji na turniru u Boriku! Izvor: ORK Banja Luka

Jubilarni 10. Međunarodni turnir u rukometu BL-Banja Luka kup 2026, održan je od 4. do 6. septembra u Banjaluci i okupio 38 ekipa iz pet zemalja – BiH, Srbije, Slovenije, Švedske i Italije.

Oko 700 mladih rukometaša okupilo se na turniru u organizaciji e Omladinskog rukometnog kluba Banjaluka, a najuspješniji su bili domaćin ORK Banjaluka i Novi Beograd.

Tokom tri dana, mladi rukometaši u četiri uzrasne kategorije – 2010, 2012, 2013. i 2014. godište – pokazali su veliki talenat, borbenost i sportski duh. Utakmice su igrane u sportskim dvoranama SD Borik, SD Centar i SD Кampus, a Banja Luka je još jednom potvrdila da je grad rukometa i odličan domaćin velikih sportskih događaja.

КONAČAN PLASMAN

2010. godište
1. ORК Banja Luka
2. Trimo Trebnje
3. Novi Beograd

2012. godište
1. Novi Beograd
2. ORК Banja Luka
3. Gorenje Velenje

2013. godište
1. ORК Banja Luka
2. Кozara Кozarska Dubica
3. Кotor Varoš

2014. godište
1. Novi Beogra
2 Кozara Кozarska Dubica
3. Grosuplje

Organizatori zahvaljuju svim učesnicima, trenerima, roditeljima, sudijama, volonterima, partnerima i prijateljima turnira, kao i Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Gradu Banjoj Luci i svim privrednim subjektima koji su podržali organizaciju ovogodišnjeg turnira.

Pod sloganom "Volim rukomet, Igram rukomet", jubilarni BL-Banjaluka Кup još jednom je poslao najljepšu sportsku poruku – da se kroz rukomet stvaraju ne samo budući šampioni, već i nova prijateljstva.

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