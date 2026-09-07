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Berni Eklston se oglasio poslije hapšenja: "To je cijela priča"

Berni Eklston se oglasio poslije hapšenja: "To je cijela priča"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Nakon hapšenja u u Portugalu, 95-godišnji Berni Eklston se oglasio poslije incidenta i razjasnio šta se tačno dogodilo.

Berni Eklston Izvor: Shutterstock

Berni Eklston (95) se našao u centru pažnje nakon što se pojavila informacija da je uhapšen po dolasku u Portugal. Legendarni bivši čelnik Formule 1 sada je objasnio šta se zapravo dogodilo i zbog čega je imao problem sa portugalskom policijom.

Eklston je za "Daily Mail" ispričao da je na put ponio sačmaricu koju je iz Švajcarske prevozio u Portugal, gdje je planirao da je koristi za gađanje glinenih golubova. Problem je nastao zato što uz oružje nije imao odgovarajuću dokumentaciju, zbog čega je na aerodromu zadržan nekoliko sati.

"Sa sobom sam imao pušku koju sam iz Švajcarske donio u Portugal kako bih gađao glinene golubove. To je cijela priča. Kod kuće imam oružje koje je uredno prijavljeno i za koje imam dozvolu", objasnio je Ekleston.

Problem nije nastao odmah

Izvor: Shutterstock

Prema njegovim riječima, problem nije nastao odmah po dolasku. Nakon što je prošao carinsku kontrolu, policija je naknadno odlučila da pregleda njegov prtljag.

"Po dolasku smo prošli carinu - tamo poznajem neke ljude i sve je djelovalo potpuno u redu. Nije bilo nikakvih problema. Međutim, kasnije je policajac tražio da pregleda moju torbu. Pitali su me da li imam 'plavu knjižicu', odnosno dokument koji vam je potreban za ovakve stvari. Rekao sam im da gotovo nikad ne putujem sa takvom dokumentacijom. Tada su mi rekli da ću biti uhapšen, ali smo poslije nekoliko sati uspjeli da riješimo situaciju. Sve je bilo nevjerovatno naporno i iscrpljujuće", rekao je Ekleston.

Izvor: GERO BRELOER / AFP / Profimedia

Iako je situacija na kraju privremeno riješena, slučaj još nije u potpunosti završen. U pomoć je pritekla njegova supruga Fabijana Flosi, koja je otišla u Lisabon kako bi pokušala da reguliše sve što je potrebno.

"Čini se da ipak postoji način da se sve sredi. Fabi je otišla u Lisabon da preda oružje, plati ono što je potrebno ili uradi šta god bude neophodno da bi se čitava stvar riješila. Rekao sam da ću poći sa njom, ali na kraju nisam otišao. Sada sam kod kuće i čekam da se sve završi", otkrio je Eklston.

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