Džon Mekinro kuka što Ameri ne mogu ništa da osvoje: "Lako je Evropljanima, mi nemamo pare"

Legendarni teniser Džon Mekinro iznio je svoju teoriju zašto Amerikanci ne osvajaju najveće trofeje.

Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Više od 20 godina Amerikanci čekaju da njihov igrač podigne trofej na US Openu, a posljednju šansu propustio je Ben Šelton. Zašto evropski igrači dominiraju na ATP turu decenijama, pokušao je da objasni legendarni Džon Mekinro, ali njegova teorija nije previše realna, ako samo uzmemo u obzir Serenu Vilijams i Novaka Đokovića.

Aleksandar Zverev ga je natjerao da ogoli glavni problem američkog tenisa, a utisak je da je nekadašnji grend slem šampion donekle pokušao da pronađe alibi za neuspjehe sunarodnika. Ne može se reći da ih nema u profesionalnom tenisu, ali jednostavno nisu kadri za najveće uspjehe. Imaju Amerikanci nekoliko velikih zvijezda, ali njihov učinak se sveo na plasman u Top 10 i poneko veliko finale.

"Imam utisak da je tenis dostupniji u drugim zemljama, naročito u Evropi", rekao je Mekinro i detaljnije obrazložio svoj stav.

"U našoj zemlji, iskreno govoreći, pristupačnost predstavlja veliki problem. Najbolji sportisti se bave američkim fudbalom, košarkom, a u nekim slučajevima i fudbalom. Postoje problemi sa finansijskom pristupačnošću, a tenis je skup."

Kako je onda Serena Vilijams uspjela da postane najbolja teniserka u istoriji?

"U ženskom tenisu se vidi da postoji više mogućnosti zahvaljujući izjednačenim novčanim nagradama, jer se najbolje sportistkinje, poput Serene Vilijams, na kraju odlučuju za tenis", smatra Mekinro.

Mekinro je odlučio da stvari preuzme u svoje ruke i učini sve što je u njegovoj moći kako bi promovisao tenis u Sjedinjenim Državama.

"Pokušavam da pružim više prilika djeci u svom klubu, kao i onima koji to inače ne bi mogli sebi da priušte, ali to nije lako. U Evropi postoji velika tradicija. Tenis ima veliku istoriju i u Sjedinjenim Državama, ali prošlo je mnogo vremena otkako smo posljednji put imali pobjednika u muškoj konkurenciji na US Openu."

Ovaj njegov stav možda donekle ima potporu kada se govori o tradiciji tenisa u Evropi, ali kada govorimo o uslovima, dovoljno je da se sjetimo Novaka Đokovića koji je uspio da se izbori za svoje mjesto pod suncem dolazeći iz jedne male Srbije. Takođe, Mekinro nije ni spomenuo talenat evropskih igrača koji i te kako pravi razliku, kao što u ostalim sportovima imamo obrnute situacije.

U svakom slučaju, Amerikanci imaju sistemski problem, a pitanje je i kada su zaboravili da igraju tenis, kada su prije nekoliko decenija imali Pita Samprasa, Andre Agasija, pa i samog Džona Mekinroa.

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