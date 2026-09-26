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Aleksandar "promijenio ploču" kad je dobio pare od Federera: "Sjajno takmičenje i velika privilegija"

Aleksandar "promijenio ploču" kad je dobio pare od Federera: "Sjajno takmičenje i velika privilegija"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Aleksandar Bublik je ranije žestoko napadao Lejver kup, a sada kada je dobio pare od Rodžera Federera odjednom je promijenio mišljenje.

Aleksandar Bublik promijenio mišljenje kad je dobio novac od Rodžera Federera Izvor: MN Pess

Aleksandar Bublik je u prošlosti žestoko prozivao sve one koji igraju na Lejver kupu. Tvrdio je da je to samo egzibicija, da ne služi ničemu i slično. Ali, od kada je dobio poziv od Rodžera Federera, osnivača ovog takmičenja, uz određenu "finansijsku injekciju" za učešće, onda je odjednom "promijenio ploču".

"Lejver kup je veoma dobro takmičenje. Lijepo je što se dobija samo pozivnica, ne možeš da se prijaviš. Osjećam se privilegovano. Ljudi daju sve od sebe za pobjedu, žele da donesu pobjedu timu", rekao je Bublik. Svaki od igrača dobija 250.000 dolara samo za učešće...

Naravno, pitali su ga i za njegove prethodne izjave kada je prozivao takmičenje.

"Možda sam imao samo drugačiji način razmišljanja kada sam rekao da je samo egzibicija. To je zato što nikada ranije nisam učestvovao", pravdao se Bublik.

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Tagovi

Lejver kup Aleksandar Bublik Tenis Rodžer Federer

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