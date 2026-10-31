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Džumhur na turniru u Parizu: Najbolji bh. teniser protiv Argentinca u kvalifikacijama

Džumhur na turniru u Parizu: Najbolji bh. teniser protiv Argentinca u kvalifikacijama

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Džumhur će ove subote odigrati prvi meč kvalifikacione faze.

Damir Džumhur Izvor: Marco Todaro / Zuma Press / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković pokušaće odličnim rezultatom na turniru u Parizu da izbori nastu na završnom Mastersu u Torinu.
Na smotri u glavnom gradu Francuske nastupiće i najbolji bh. igrač Damir Džumhur, koji mora da prođe "sito i rešeto" kvalifikacija kako bi se našao u glavnom žrijebu.

Put ka istom, međutim, neće biti nimalo jednostavan. Već danas od 14.00 časova trenutno 83. igrač na ATP listi će odmjeriti snage sa Argentincem Sebastijanom Baezom, koji je 41. na svijetu. Do sada su igrali 4 puta, a Džumhur je samo jednom uspio da trijumfuje, i to u posljednjem odmjeravanju snaga, u aprilu prošle godine u Madridu.

Ukoliko rođeni Sarajlija preskoči prvu kvalifikacionu prepreku, u završnoj rundi ga čeka bolji iz duela Tomaša Mahača (Češka) i Martina Landalućea (Španija).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Damir Džumhur Tenis

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