U 24 sata, Novak Đoković je od nemoguće misije došao do šanse za plasman na Završni masters. Pročitajte kako je sve postalo moguće.
Da li će Novak Đoković uspjeti da se plasira na Završni masters u Torinu? Prije samo nekoliko dana to se činilo kao nemoguća misija za njega, međutim u međuvremenu situacija se preokrenula u Đokovićevu korist i sada možemo da kažemo da je sudbina ponovo samo u njegovim rukama.
Novak Đoković je bio dva mjesta ispod crte za plasman na Završni masters u Torinu, na kome će igrati najboljih osam tenisera iz 2026. godine, a sada se ozbiljno približio mjestu koje vodi tamo i ne mora da razmišlja o tuđim rezultatima. Samo svojim. Ako ne bude bilo padova kod njega na mastersu u Parizu, odnosno ako bude igrao kao u trećem setu protiv Vašeroa, ne dolazi u pitanje da li će igrati u Torinu.
Kako se sve promijenilo u 24 sata?
Novak Đoković gleda i ne vjeruje: U 24 sata sve se okrenulo oko Završnog mastersa
Novak Đoković imao je malo sreće da njegovi rivali za plasman na Završni masters u Torinu rano ispadnu u Parizu. Tako je sinoć Rafael Hodar (3.234 poena) eliminisan već u drugoj rundi od Kaspera Ruda, što znači da više ne može da popravi svoj učinak, dok je takođe u roku od 24 sata eliminisan i Frensis Tijafo (3.390 bodova). Njega je izbacio Alis, takođe u drugoj rundi, a radi se o teniseru koji je ispred Hodara i Đokovića kada je rangiranje za Torino u pitanju. Ispred Đokovića je i Aleks de Minor, potencijalni protivnik Novaka Đokovića u trećoj rundi, a koga će srpski as morati da pobijedi da bi ostavio sebi šansu da se plasira u Torino.
Šta kaže poredak za Torino?Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia
Plasman u Torino obezbijedili su Zverev, Alkaraz, Šelton, Medvedev, Koboli i Fis, odnosno ostala su još dva mjesta u igri. Na njima su trenutno Frensis Tijafo (3.390 bodova) i Rafael Hodar (3.234), ali ne mogu da poprave svoj plasman. Aleks de Minor je na 3.170 bodova, a Novak Đoković na 2.940, dok ne treba zaboraviti ni Tejlora Frica (SAD) koji ima samo 40 bodova manje od Đokovića i takođe gori od želje da ide u Torino.
Kako Đoković sigurno ide u Torino?Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Da bi se Đoković plasirao na Završni masters u Torinu neophodno je da ode najmanje u polufinale Pariza. Dobra vijest je da će sa Aleksom de Minorom igrati u trećoj rundi i tu bi mogao da ga „izbaci iz jednačine“, a sa ukupno 400 bodova koliko se dobija za polufinale na mastersima — izbio bi ispred Hodara, odnosno kao osmi bi išao u Torino.
Jedino još mora da navija da Tejlor Fric ne dođe do finala, pošto bi to moglo da mu napravi problem ako bude eliminisan u polufinalu. Ali, nije ni to previše izgledno kada se zna da je s te strane Alkaraz.
- 1. runda: Vašero (2:1)
- 2. runda: Hidžikata
- 3. runda: De Minor/Rubljov
- četvrtfinale: Zverev/Tijen/Cicipas/Hurkač
- polufinale: Šelton/Tijafo/Pol/Serundolo
- finale: Alkaraz/Koboli/Medvedev/Fis
BONUS VIDEO:
(MONDO)