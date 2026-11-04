Svima je promaklo: Novak Đoković prozvao "gospodina" pred punim Bersijem

Novak Đoković se plasirao u drugo kolo mastersa u Parizu, nakon preokreta protiv Vašeroa, uz zanimljive komentare o "gospodinu" Pjolinu.

Izvor: Screenshot/Arena tenis

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo mastersa u Parizu pošto je poslije velikog preokreta pobijedio Valentina Vašeroa iz Monaka. Gledali smo sjajan meč u kome je Đoković izgubio prvi set u taj-brejku, potom je imao i brejk zaostatka u drugom setu, ali je još jednom pokazao da kada je motivisan - niko mu ništa ne može.

Tako je pronašao novu energiju u sebi i napravio je preokret protiv Vašeroa, osvajača turnira u Bazelu prije nekoliko dana, a čini se da ga je više stvari motivisalo. Želi da se plasira na Završni masters u Torinu i potrebno mu je najmanje polufinale u Parizu, potom pamti i da je Vašero pričao svašta poslije njihovog posljednjeg duela i nazvao ga je "lakim protivnikom", dok ga je na sve to izazvao i direktor turnira Sedrik Pjolin. I njemu Đoković nije ostao dužan.

Šta je Đoković poručio "gospodinu" Pjolinu?

Iznenadio se direktor mastersa u Parizu Sedrik Pjolin, inače nekadašnji francuski teniser, što je Đoković uopšte došao u Bersi, prije svega jer je prethodna dva nastupa preskočio. Zato ga je i iznenadila odluka da ovoga puta dođe, posebno u tim godinama, pa ga je Đoković zbog toga "pecnuo" pred čitavom dvoranom u kojoj se igralo.

"Za jednog starog momka nije loše. Ljudi kažu da sam suviše star, suviše spor, ali ja i dalje nalazim način da dobijem ovako teške mečeve. Tu sam i dalje i pronalazim način da igram najbolje kada je najvažnije", šeretski će Đoković.

Nije propustio priliku Đoković da čestita i Vašerou na sjajnoj igri: "On ima strašan servis. Odličan je, i prvi i drugi, i otprilike set i po bilo mi je jako teško da pročitam njegov servis, pa čak i kada bih pogodio gdje će servirati, dolazio je velikom brzinom - 215, 220, 225 na sat. Zaista je teško igrati protiv nekoga ko vam ne pruža mnogo prilika tokom čitavog meča i vrši dodatni pritisak na vaše gemove na sopstveni servis. Odigrao je jedan loš gem i poklonio mi brejk pri rezultatu 2:1 za njega u drugom setu, i vratio sam se u meč. Od tog trenutka nadalje, bio sam prisutniji u njegovim gemovima na njegov servis, imao više prilika. Mislim, treći set je bio zaista dobar, ali je bio i veoma iscrpljujući fizički, sa mnogo dugih razmjena", dodao je Đoković.

Šta je Pjolin rekao o Đokoviću?

Vidi opis Svima je promaklo: Novak Đoković prozvao "gospodina" pred punim Bersijem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Reakcija Novaka Đokovića nije neočekivana kada se zna šta je Sedrik Pjolin govorio prije samo nekoliko dana i to je očigledno i stiglo do najvećeg svih vremena.

"Bilo mi je teško da ispratim njegovu logiku, pošto se 2024. i 2025. godine kvalifikovao za Završni masters, ali nije igrao... To je prilično jedinstven slučaj u istoriji igrača koji su izborili plasman na taj turnir, a koji sanjaju da na njemu učestvuju. A onda je ove godine, kada nije obezbijedio plasman, najavio da želi da se kvalifikuje i igra?!", iznenadio se Pjolin.

Djokovic with the clear dig at Pioline:"For an old guy, not so bad. People think that I'm too old, too slow, but somehow I manage to find a way to win these kind of matches."Pioline had said that Djokovic wasn't as quick as before https://t.co/GDPd3dQGFY — Corvath Draemir (@Archaicmind3000)November 3, 2026



"Naravno, mi smo zbog toga veoma srećni, ali mislim da sam, mimo svega toga, svih brojki i kriterijuma, prvo pomislio na to da treba da uživamo u ovom trenutku, da uživamo u Novaku, jer ima 39 godina. Iako je najavio da želi da produži karijeru do Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine, jasno je da mu je sve teže. To je prirodno, tijelo više ne reaguje isto, sporiji je i teže se oporavlja".

"Novak je nevjerovatan šampion i treba da uživamo u njegovim igrama. Da li je ovo posljednji put da ga gledamo na ovom turniru? Da li će i naredne godine biti ovdje? To je, naravno, veliko pitanje. Zato treba da cijenimo činjenicu da dolazi u Pariz".

Šta čeka Đokovića u Parizu?

Izvor: EPA/YOAN VALAT

Evo kako izgleda sada njegov žrijeb u Parizu gdje mu treba polufinale za Završni masters u Torinu, a dobra vijest za njega je da je Rafael Hodar već ispao sa turnira:

1. runda: Vašero (2:1)

2. runda: Hidžikata

3. runda: De Minor/Rubljov

četvrtfinale: Zverev/Tijen/Cicipas/Hurkač

polufinale: Šelton/Tijafo/Pol/Serundolo

finale: Alkaraz/Koboli/Medvedev/Fis

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