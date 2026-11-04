Francuzi dva puta Novaku rekli da je najveći ikada: Voditelji se nisu nadali njegovoj reakciji

Novak Đoković i dalje ne želi da sam za sebe govori da je najveći ikada, pa mu tako ne prija ni kada to pred njim čine drugi. I ovoga puta je voditelje zbunio reakcijom.

Izvor: Twitter/SaoirseMulrane

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo mastersa u Parizu pošto je poslije preokreta izbacio Valentina Vašeroa, tenisera iz Monaka. Na kraju je bilo 2:1 za Đokovića (6:7, 7:5, 6:1) poslije čega mu je i domaća publika, koja je većinski bila na strani "komšije" Vašeroa, aplaudirala.

To su uradili i voditelji francuskog "Eurosporta" koji su Novaka Đokovića u dva navrata nazvali najvećim teniserom svih vremena (GOAT), na šta se srpski as nije ni osvrnuo, iznenadivši ih svojom reakcijom.

Kako je Đoković reagovao na GOAT?

"Novak Đoković, GOAT! Pozdrav, Novače! Ti si glavni, da li ćemo razgovarati na engleskom ili francuskom?", rekao je voditelj kome je Đoković rekao da može na francuskom, poslije čega je opet čuo da je najveći ikada:

"Novače, vi ste legenda ovog sporta, nema potrebe posebno vas predstavljati, vi ste GOAT. Gledali smo sjajan meč prvog kola mastersa protiv Valentina Vašeroa. Gubili ste sa setom i brejkom razlike, ali niste odustajali. Gdje pronalazite motivaciju za takve preokrete, u ovim godinama i u ovom dijelu sezone?"

French commentator calling Djokovic the GOAT:"Novak Djokovic, the GOAT. You're the boss. Novak, you are a legend of the game, there is no need to introduce you anymore. You are the GOAT."Love to hear it https://t.co/avtCgDDYvW — Saoirse Mulrane (@SaoirseMulrane)November 3, 2026

Novak za sebe ne govori da je GOAT Još davno je Novak Đoković rekao da neće sebi nikada dozvoliti da se nazove "najvećim teniserom ikada" zbog toga što smatra da je to nešto što drugi treba da procijene. Smatra da je neumjesno da sebe hvali na taj način.

Novak Đoković nije prokomentarisao ove riječi, da je najveći ikada, samo se osmjehnuo i nastavio kao da se ništa nije dogodilo što mnogi drugi ne bi.

"Možda mi je upravo rekord koji imam na ovom turniru (sedam titula, prim. aut.) dao dodatnu motivaciju u trenucima kada sam tražio način da se vratim u meč. Znao sam i prije početka da će biti veoma teško, jer je Valentin prije dva dana osvojio turnir u Bazelu i igra na izuzetno visokom nivou. Tokom prvog seta i prve polovine drugog seta praktično nije bilo moguće napraviti brejk na njegov servis. Njegovim servisima stvarao mi je veliki pritisak na moje servis-gemove. Zbog toga sam razmišljao i o velikoj grešci koju sam napravio u taj-brejku, kada sam promašio volej. Ne znam kako bih to nazvao, na engleskom se kaže 'brain freeze', odnosno trenutak potpune blokade. Bila je to zaista velika greška", rekao je Đoković i dodao:

"Ali, opet, takve stvari se dešavaju, posebno u ovakvim uslovima, sa praznim tribinama, i protiv igrača koji ima mnogo samopouzdanja i izuzetno dobar servis".

Šta je još rekao Đoković?

Vidi opis Francuzi dva puta Novaku rekli da je najveći ikada: Voditelji se nisu nadali njegovoj reakciji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Istakao je da je zadovoljan pobjedom i osvrnuo se na bržu podlogu koju ove godine imamo u Bersiju za koju mnogi kažu da njemu više odgovara:

"Moglo bi se tako reći. Lako je to reći poslije pobjede. Nisam igrao na posljednjem turniru, ali mi mnogi igrači govore da su uslovi potpuno drugačiji. Tamo je podloga bila veoma spora, sada je gotovo kao led. Možda mi ovo ipak odgovara, jer su poeni kraći i primoran sam da pronađem svoju agresivnu igru", naglasio je Đoković.

Šta dalje za Đokovića?

Izvor: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Đoković u srijedu od 15 časova igra drugi meč na Mastersu u Parizu protiv Australijanca Rinkija Hidžikate, 83. na ATP listi, koji je napravio veliko iznenađenje u prvom kolu izbacivši Darderija.

Evo kako izgleda sada njegov žrijeb u Parizu gdje mu treba polufinale za Završni masters u Torinu:

1. runda: Vašero (2:1)

2. runda: Hidžikata

3. runda: De Minor/Rubljov

četvrtfinale: Zverev/Tijen/Cicipas/Hurkač

polufinale: Šelton/Tijafo/Pol/Serundolo

finale: Alkaraz/Koboli/Medvedev/Fis

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