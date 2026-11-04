Valentin Vašero teško je podnio poraz od Novaka Đokovića i istakao je da je htio sve da porazbija kada je srpski as prestao da griješi. Sa takvim tenisom se još nije suočio.

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Valentin Vašero imao je nekoliko zaista turbulentnih dana. Doživio je veliku euforiju poslije osvajanja turnira u Bazelu (ATP turnir serije 250), da bi potom uslijedio pad - eliminisan je na startu mastersa u Parizu. Naravno, ne bi tu trebalo da bude mnogo prostora za ljutnju jer ga je ipak izbacio najbolji ikada Novak Đoković, međutim Vašerou je ovaj poraz ipak teško pao - pošto je došao poslije preokreta. Imao je set i brejk viška, činilo se da će opet iznenaditi Đokovića, ali je potom srpski as dodao gas.

Poslije svega, Vašero je bio ljut na konferenciji za medije i nije mogao da se pomiri s porazom: "U tom trenutku došlo mi je da sve porazbijam. Razočaran sam, ali to je tenis, čestitam mu na pobjedi...", rekao je teniser iz Monaka poslije meča.

Šta je Vašero rekao o Đokoviću?

Vidjeli smo da je Vašero, koji se zamjerio Đokoviću u prethodnom meču u Šangaju, ovoga puta prišao mreži i čestitao mu na pobjedi, a potom mu je poželio sreću da se plasira na Završni master u Torinu.

"Gotovo da nije griješio, doveo me je u bezizlaznu situaciju, natjerao da igram na granici svojih mogućnosti i u jednom trenutku jednostavno sam ostao bez psihičke snage. Fizički sam još mogao da nastavim, ali mentalno više nisam mogao da izdržim. Osjećao sam da igra sve bolje i bolje i da nastoji da pravi sve manje grešaka", rekao je Vašero.

Vidi opis Valentin Vašero: "Zbog Đokovića sam htio sve da porazbijam. Šta je ono?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Vidite, nisam imao mnogo prilika da igram protiv velikih tenisera. Još se nisam sastao sa Sinerom, a protiv Alkaraza sam igrao samo jednom. Tada je, na mom terenu, i to u polufinalu Monte Karla, vladala posebna euforija. Zato je susret sa Novakom ipak nešto posebno. Možda na tribinama nije bilo mnogo ljudi koji su navijali za mene. Zato je publika njega snažno podržavala, a on je igrao na toj energiji. U suštini, ne suprotstavljaš se samo teniseru, već čitavoj planini. Tokom većeg dijela meča uspijevao sam da se koncentrišem na svoju igru. Međutim, kada sam osvojio set i napravio brejk, a on se vratio i prestao da griješi, počeo sam sve češće da gledam u protivnika. Upravo tada je postalo još teže igrati. Ipak je riječ o najtrofejnijem teniseru u istoriji", naglasio je Valentin.

Kako je Đoković prestao da griješi?

"Najteže je to što u jednom trenutku, ako on to poželi, jednostavno prestane da griješi", kazao je Vašero koji je ostao bez rješenja za Đokovića:

"Kao i svi najbolji igrači. Zato ti, da bi osvajao poene, preostaje ili da 35 puta zaredom prebaciš lopticu preko mreže i nadaš se da on u jednom trenutku fizički neće moći da izdrži, ili da pokušaš da pogodiš viner. Problem je što opet za to moraš da zauzmeš idealnu poziciju. A kada se umor nagomila i meč odmiče, to više nije nimalo lako".

"Kada sada gledam njegove mečeve, čini mi se da Novak igra brže nego u periodu svoje najveće dominacije. Jer, ako meč traje tri sata, njemu postaje teško. Ipak, i dalje ima periode u kojima iznova i iznova samo šalje lopticu u teren, ne praveći greške. Ponekad čak nije riječ ni o nekim nevjerovatnim kvalitetima, već o tome da on jednostavno izuzetno precizno usmjerava lopticu. Zahvaljujući tome i dalje pobjeđuje protivnike na različitim turnirima. Prije mjesec dana osvojio je ATP turnir serije 500 sa 39 godina, a sada još ima šansu da se plasira na Završni masters", zaključio je Vašero.

Šta dalje za Đokovića?

Izvor: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Evo kako izgleda sada Đokovićev žrijeb u Parizu gdje mu treba polufinale za Završni masters u Torinu: