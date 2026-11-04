Organizatori Mastersa u Parizu najavili su Novaka Đokovića kao najvećeg svih vremena.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković je najveći teniser svih vremena i tu nema nikakve dileme. Sve brojke, uspjesi, titule, sve to potvrđuje. Neki odbijaju to da prihvate, dok se neki ne plaše da to kažu javno, tako da cijeli svijet vidi.

Upravo to su uradili organizatori turnira u Parizu. Pred meč Đokovića i Rinkija Hidžikate pokazali su koliko cijene srpskog tenisera. Njegov izlazak najavili su uz opis "Jedan jedini, najveći svih vremena".

Vidi opis "Jedan jedini, najveći svih vremena": Novak Đoković je iznad svih, pogledajte kako su ga najavili u Parizu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Valjda će i poslije ove poruke mnogima da bude mnogo jasnije o tome i da će prestati da nalaze i izmišljaju neke druge tenisere i teniserke koji se nisu takmičili čak ni u eri profesionalnog tenisa.

Novaku se otvara žrijeb u Parizu

The one and only https://t.co/NLe9yun0WM — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters)November 4, 2026

Đoković je pred meč protiv Hidžikate dobio i još jednu dobru vijest.

Saša Zverev je izgubio od Lorenca Muzetija već u drugom kolu. Po projektovanom žrijebu je trebalo da igra protiv Srbina u četvrtfinalu.

Srbin želi da se plasira na Završni masters u Torinu i za to je potrebno da dođe najmanje do polufinala da bi imao šansu. Prolaz u finale bi mu gotovo sigurno donio prolaz među osam najboljih.

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(MONDO)