AKO STE U VEZI SA OVIM ZNAKOVIMA, SPREMITE SE NA IZNENAĐENJE! Astrolog otkriva datume kada mijenjaju sve u ljubavi

Astrološkinja Julija Lifanova otkriva koji muškarci će 2024. godine drastično promijeniti svoj ljubavni život!

Izvor: Shutterstock/New Africa

Ove godine dešava se pomračenje u čak četiri znaka horoskopa, što će se sudbonosno odraziti na mnoge. Astrološkinja Julija Lifanova otkrila je koji muškarci će drastično promijeniti život. Ženama je poručila jedno - ako je vaš partner na ovoj listi, budite spremne da vas zaprosi! Evo o kojim znacima je riječ:

OVAN

Predstavnici ovog horoskopskog znaka mogu ozbiljno da promijene odnos sa partnerom 2024. godine, jer se na osi Ovan-Vaga dešavaju pomračenja u proljeće i jesen. Ovo sugeriše da će muškarci Ovnovi biti odlučni, posebno tokom prolaska planete Mars kroz znak Ovna u maju 2024. Upravo u ovom mjesecu će vjerovatno donijeti najvažnije odluke, a ključni datum može biti 18. maj, dan konjunkcije Marsa, ali i pun Mjesec u Strijelcu, 24. maj. Vjerovatno će Ovnovi imati želju da uplove u trajni emotivni odnos ili da potpuno preispitaju postojeći odnos, čak do tačke raskida.

LAV

Muškarci Lavovi će 2024. godine aktivno mijenjati svoje veze, jer je od 22. januara Pluton ušao u njihov bračni sektor na 20 godina. Početkom godine Lavovi mogu da se razvedu ili upoznaju uticajnog partnera. Međutim, u jesen Lav može da doživi nazadovanje - retrogradni Pluton će ih primorati da se vrate u prošle veze i dovrše nešto u njima. Već u decembru 2024. Mars će dati sve veću aktivnost, želju da izgledaju bolje i budu zdraviji do 2025. Lavovi imaju velike šanse da budu toliko privlačni, da će moći da biraju između nekoliko obožavatelja.

DJEVICA

Muškarci Djevice ove godine počinju da doživljavaju uticaj pomračenja na svoj lični život po prvi put za 9 godina, jer 2024. godina uključuje pomračenja na polju veza. Ključni i najvažniji datum za veze biće 18. septembar, ovo je dan pomračenja Mjeseca u znaku Riba, koji je odgovoran za partnerstva. Najvjerovatnije će muškarci imati potrebu da postojeće veze podignu na sljedeći nivo, jer se sve odvija pod uticajem Saturna, planete zvaničnog statusa. Istog dana će Mars biti u porodičnom znaku Raka, što može da ih navede na odluku da počnu da žive sa voljenom osobom ili kupe zajednički dom.

VAGA

Muškarci u znaku Vage su ove godine fokusirani na nove veze, jer je čvor Rahu u znaku Ovna, koji je odgovoran za idealnog partnera. Vrlo je vjerovatno da će 2024. godine Vaga upoznati svoju vatrenu i temperamentnu osobu. Najbolji period za Vagin lični život biće period kada Venera prolazi kroz znak Ovna, od 6. do 29. aprila 2024. godine. U ovom periodu Vaga će biti fokusirana na donošenje drastičnih odluka u svojim vezama, posebno 8. aprila kada je pomračenje u znaku Ovna, kao i 18. aprila, na dan konjunkcije Venere.

VODOLIJA

U februaru 2024. godine muškarci Vodolije će potpuno promijeniti lični život, pošto 17. februara dolazi do konjunkcije Venere i Marsa u njihovom znaku pod uticajem Plutona! To znači da će Vodolija tokom cijele godine donositi sudbonosne odluke, uključujući i razvod. Pluton često "čisti" iz života one veze koje su jednostavno nadživjele svoju korist. Što se tiče romantičnih veza, Vodolija će dati prednost intimnoj kompatibilnosti, pa će joj biti važno da u početku pronađe partnera za svoje strastvene potrebe.

(MONDO)