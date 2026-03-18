Veliki mjesečni horoskop za april 2026: Stiže nam zlatno doba, svaki znak Zodijaka dobija srećne vijesti

Pročitajte mjesečni horoskop za april 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Novac

Mjesečni horoskop za april 2026. godine uključuje režim: "Vidim cilj, ne vidim prepreke". Novac će vam dolaziti brzo, ali će još brže odlaziti. Mlad Mjesec 17. aprila u vašem znaku podstaći će vas na spontane startap ideje. Poželjećete da pokrenete sopstveni posao ili makar da pokupujete pola onlajn prodavnica. Glavna stavka troškova ovog mjeseca ste vi sami. Ulažite u imidž, sport i sve što čini da se osjećate čudesno. Samo sakrijte PIN kod od sebe poslije ponoći.

Ljubav

Za vas će april 2026. biti mjesec kada se riječ "Želim" pretvara u zakon. Od 9. aprila, kada se vaš vladar Mars vrati u vaš znak, u Ovna, pretvorićete se u glavnog zavodnika Zodijaka! Ako ste slobodni, treba da se pripremite jer će inicijativa biti potpuno u vašim rukama. Ako ste u vezi ili braku, mlad Mjesec 17. aprila u vašem znaku donosi šansu da resetujete odnos. Ako su se nagomilale zamjerke, izrecite ih, ali odmah predložite strastveno pomirenje. Važno je da ovu snažnu energiju usmjerite u spavaću sobu, a ne u rasprave o tome čiji je red da pere sudove.

Zdravlje

Vaša "baterija" ovog mjeseca radi na 200 odsto! Od 9. aprila, kada se vaš vladar Mars vrati u svoju kuću, osjetićete nalet snage koji se graniči sa osjećajem nepobjedivosti. Imaćete potrebu da trčite, skačete i pomijerate planine.

BIK

Novac

Dolazi vaše zlatno vrijeme, bićete magnet za novac i lijepe stvari! Sada intuitivno osjećate gdje je zarada i možete da unovčite čak i sopstveni šarm. Kupovine treba da budu isključivo "teški luksuz". Sa ulaskom Sunca u vaš znak 20. aprila, javiće se želja za stabilnošću. Pravo je vrijeme da razmislite o nečemu za dom ili nekretnine. Uživajte u trenutku i ne štedite na komforu, kvalitetan dušek će vam se višestruko isplatiti.

Ljubav

Venera boravi u vašem znaku gotovo cijelog mjeseca, do 24. aprila, čineći vas magnetom za suprotni pol. Ako ste u potrazi za ljubavlju, sada privlačite imućne udvarače, spremne da vas obasipaju poklonima. Vaša senzualnost je na vrhuncu, pa flert lako dobija vrlo opipljiv nastavak. Ako ste zauzeti, partner će biti izuzetno nježan i velikodušan, naročito ako prestanete da se inatite oko sitnica. Sa ulaskom Sunca u vaš znak 20. aprila poželjećete stabilnost, ali zapamtite da ljubav nije samo ukusna večera i mekano ćebe. Ponekad je potrebno dodati i malo spontanosti.

Zdravlje

Dok drugi jure, vi uživate u životu. Venera u vašem znaku stavlja akcenat na tjelesno zadovoljstvo. Vaša koža upija negu kao sunđer, a spa tretmani daju maestralan efekat. Ipak, postoji i zamka. Sunce koje ulazi u vaš znak 20. aprila pojačava ljubav prema slatkišima i ljenost.

BLIZANCI

Novac

U prvoj polovini mjeseca finansije mogu da budu tihe. Venera u polju tajni nagovještava da novac voli tišinu, pa ne govorite o svojim prihodima i planovima jer zavidni ljudi ne spavaju. Međutim, poslije 26. aprila, kada Uran uđe u vaš znak, pripremite se za finansijski skok. Novac može doći iz potpuno neočekivanih izvora, od vraćanja starog duga do genijalne ideje koja će vam u budućnosti donijeti bogatstvo. Kupovinu je bolje da ostavite za kraj mjeseca, kada i Venera bude na vašoj strani.

Ljubav

Prva polovina aprila 2026. može da djeluje kao zatišje pred buru, dok se Venera nalazi u vašem sektoru tajni. Ako ste slobodni, obratite pažnju na osobe koje su dugo u prijateljskoj zoni ili na poznanstva sa interneta, jer tajna romansa može da plane iznenada. Najzanimljivije počinje poslije 26. aprila, kada Uran uđe u vaš znak. Očekujte iznenadne preokrete, od neočekivanog priznanja ljubavi do želje za radikalnom promjenom izgleda, što će privući potpuno novi tip partnera. U vezama je sada važno više razgovora. Venera, koja 24. aprila prelazi u vaš znak, traži lakoću i flert. Osvježite odnos zajedničkim putovanjem ili makar uzbudljivim dopisivanjem tokom radnog dana.

Zdravlje

Do 26. aprila vaš organizam radi u režimu štednje energije. Venera nagovještava da je najbolji "trening" trenutno - san. Krajem mjeseca, kada Uran uđe u vaš znak, nervni sistem može da dobije snažan impuls.

RAK

Novac

Mjesečni horoskop za april 2026. godine kaže da Venera u Biku aktivira polje prijatelja i planova za budućnost. Povoljna su ulaganja u zajedničke projekte i umrežavanje. Moguće je da će vam prijatelj predložiti isplativ posao. Prihvatite, intuicija vas neće iznevjeriti. Međutim, Mars u Ovnu od 9. aprila u polju karijere zahtijevaće od vas čelične živce. Nadređeni mogu da vrše pritisak i traže rezultate "za juče". Posmatrajte to kao priliku da tražite veću platu.

Ljubav

Dok je Venera u Biku, vaš ljubavni život podsjeća na toplu romantičnu priču sa srećnim krajem. Ukoliko ste slobodni, treba češće da izlazite sa prijateljima jer upravo tu možete da upoznate osobu koja će cijeniti vašu nježnost. Ne plašite se da pokažete inicijativu, ali to učinite suptilno. Ukoliko ste zauzeti, budite oprezni u drugoj dekadi mjeseca. Mars u Ovnu može partnera da učini nestrpljivim i naglim. Ne shvatajte njegove reakcije lično, to je višak energije koji je bolje da usmjerite u zajedničke aktivnosti. Pokažite brigu, ali ne gušite pretjeranom pažnjom.

Zdravlje

Vaše zdravlje direktno zavisi od ljudi kojima ste okruženi. Pun Mjesec 2. aprila može da ukaže na probleme sa bubrezima ili donjim dijelom leđa, naročito ako preuzimate tuđe brige. Stomak je osjetljiv, izbjegavajte da stres "liječite" hranom.

LAV

Novac

Karijera ide uzlaznom putanjom i vaš račun će to osjetiti! Mars u Ovnu podstiče vaše ambicije, pa je sada idealno vrijeme da probijete finansijske granice, tražite povišicu i pokrenete hrabre projekte. Zračite i svijet je spreman da to nagradi. Trošićete sa stilom, na luksuz, nakit i ekskluzivna iskustva. Ipak, pazite da vas želja za dokazivanjem ne ostavi bez rezerve za naredni mjesec.

Ljubav

Vaše ambicije se šire i na ljubavni plan u aprilu 2026. godine. Potreban vam je partner kojim možete da se ponosite. Ukoliko ste slobodni, možete da započnete vezu sa nekim ko ima viši društveni status. U postojećim vezama mogući su sukobi oko dominacije, naročito oko 2. aprila. Pronađite balans između "ja" i "mi" kako bi odnos ostao stabilan.

Zdravlje

Mars vam donosi snažnu energiju, ali tijelo traži kretanje. Idealni su ples i kardio treninzi. Obratite pažnju na leđa, mogu da budu osjetljiva ako pretjerate sa opterećenjem.

DJEVICA

Novac

Praktičnost je vaša prednost, ali vas Venera u aprilu 2026. uči da uživate u trošenju. Ovo je odličan trenutak za ulaganje u obrazovanje i putovanja. Od 15. aprila budite oprezni sa dokumentima. Brzina može da vas dovede do skupih grešaka. Birajte kvalitetne i dugotrajne stvari, sada je važnije šta kupujete nego koliko.

Ljubav

Venera vam donosi stabilnost i jasnoću u odnosima. Ako ste slobodni, obratite pažnju na ljude iz daljine ili one sa kojima možete da vodite duboke razgovore. Moguća je ljubav na putovanju. Ako ste zauzeti, u vezi ili braku dolazi period harmonije, ali Merkur od 15. aprila može da vas učini previše kritičnim. Prije nego što nešto zamjerite, zastanite. Nekada je bolje da pokažete nježnost.

Zdravlje

Merkur ubrzava vaše misli, što može da izazove nervozu i probleme sa varenjem. Izbjegavajte pretjerano analiziranje simptoma. Umjesto toga, fokusirajte se na laganu ishranu.

