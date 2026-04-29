80:20 pravilo za čišćenje i sređivanje doma: Mali trik u organizaciji koji donosi veliki mir

Ako vam je svako sređivanje kuće velika muka, isprobajte pravilo 80:20.

Ako imate osjećaj da vam je kuća stalno prepuna, a da se haos vraća već nekoliko dana nakon velikog spremanja, možda problem nije u vama, već u pristupu. Jedno jednostavno pravilo, poznato kao 80/20 metoda, pokazalo se kao iznenađujuće efikasno rješenje za organizaciju prostora – i ono ne traži ni ekstremni minimalizam ni radikalne odluke.

Suština je jednostavna: umjesto da popunjavate svaki centimetar svog stana stvarima, promišljeno ostavite dio prostora prazan. Kada su ormari, fioke i police ispunjeni samo do oko 80 odsto, prostor počinje da „diše“, a održavanje reda postaje neuporedivo lakše. Ideja se oslanja na činjenicu da većinu vremena koristimo samo manji dio onoga što posjedujemo, dok ostatak stoji zaboravljen ili čuvan „za svaki slučaj“.

Kada se ovo pravilo prvi put primijeni, efekat je gotovo trenutni. Počelo je od sitnica, odnosno onih kategorija u kojima se najčešće gomilaju duplikati. Na primjer, šolje. Kada se sve izvade iz ormarića i zadrže samo one koje se zaista koriste i vole, odjednom se pojavljuje prostor koji ranije nije postojao. Nema više guranja, prevrtanja i traženja „one jedne“ šolje. Isti princip važi za majice, knjige, začine, kozmetiku - sve ono čega obično imamo previše, a koristimo vrlo malo.

Zanimljivo je da dom ne djeluje praznije, već naprotiv - uređenije i luksuznije. Prazan prostor prestaje da bude „nedostatak“ i postaje vrijednost. Police izgledaju smirenije, fioke se zatvaraju bez otpora, a kuhinja se čisti brže nego ikad. Ono što se često zanemaruje jeste i psihološki efekat: manje stvari znači manje odluka, manje vizuelnog šuma i znatno manji osjećaj pritiska.

Najveća prednost ove metode je to što ne zahtijeva savršenstvo. Ne morate sve riješiti odjednom. Dovoljno je da svakog dana obratite pažnju na jedan mali dio doma i pustite da se promena postepeno širi. Nakon nekoliko dana, razlika postaje očigledna - ne samo u prostoru, već i u načinu na koji se u njemu osjećate.

Naravno, ovo pravilo ne funkcioniše isto svuda. Najbolje rezultate daje tamo gdje postoji višak i ponavljanje, dok su emotivne stvari i takozvane „svaštara fioke“ zahtjevnije i traže drugačiji pristup. I to je u redu.

80/20 pravilo nije priča o odricanju, već o olakšanju. O malom pomaku koji donosi više reda, više tišine i više prostora - ne samo u domu, već i u glavi. Ponekad je upravo taj prazni dio ono što nam je najviše nedostajalo.

