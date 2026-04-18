Četiri genijalna trika za čišćenje ravne ploče na šporetu: Jedno sredstvo dosad niste ni koristili van kupatila

Blaga sredstva za čišćenje produžavaju vek ravne ploče na šporetu. Isprobajte prirodna rešenja.

Prirodni sastojci su dovoljni za čišćenje ravne ploče na šporetu.

Uz minimalan trud i sastojke iz kuhinje, ploča može uvijek izgledati čisto i sjajno.

Jedno sredstvo držimo u kupatilu, a iznenadiće vas koliko lijepo čisti i ploču šporeta.

Ako ste ikada pokušali da uklonite zagorele tragove mlijeka ili masnoće sa staklokeramičke ploče na šporetu, znate koliko to može biti naporno.

Iako ploče izgledaju elegantno i lako za održavanje, u praksi se često suočavamo sa mrljama koje ne nestaju ni poslije dužeg ribanja. Još veći problem je što agresivna sredstva za čišćenje mogu da oštete površinu i ostave trajne ogrebotine.

Rješenje se krije u sastojcima koje već imate kod kuće. Uz nekoliko jednostavnih trikova, ploča može ponovo da zablista, bez ribanja i bez skupih hemikalija. Ključ je u nežnim metodama, prirodnim kombinacijama i korišćenju mekih krpa ili sunđera.

1. So i soda bikarbona

Pomješajte po jednu kašiku soli i sode bikarbone, dodajte malo vode i napravite gustu pastu. Nanestite je na sunđer i nežno istrljajte ploču. Masnoća i nečistoće nestaju već poslije nekoliko poteza. Na kraju, prebrišite mlakom vodom i čistom krpom.

2. Limun i soda bikarbona

Pospite sodu po ploči, a zatim je istrljajte kriškom limuna. Ova kombinacija razgrađuje masne naslage bez oštećenja površine. Nakon čišćenja, prebrišite ploču vlažnom krpom za sjajnu završnicu.

Mali trik prije čišćenja: Pre nego što primjenite bilo koju metodu, prebrišite ploču mlakom vodom sa par kapi tečnog sapuna. Tako ćete omekšati naslage i olakšati uklanjanje.

3. Alkoholno sirće

Pomješajte sirće i vodu u razmeri 1:2 i sipajte u bočicu sa raspršivačem. Poprskajte ploču i prebrišite krpom. Sirće uklanja masnoću, dezinfikuje i ostavlja površinu besprijekorno čistom. Idealno je i za svakodnevno održavanje.

4. Pasta za zube

Nanesite malu količinu paste za zube na vatu ili meku krpu i lagano utrljajte na zaprljano mjesto. Posebno je efikasna kod zagorelih mrlja od mlijeka ili ulja. Nakon toga, prebrišite vlažnom krpom i ploča će ponovo zablistati.