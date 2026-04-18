logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Četiri genijalna trika za čišćenje ravne ploče na šporetu: Jedno sredstvo dosad niste ni koristili van kupatila

Blaga sredstva za čišćenje produžavaju vek ravne ploče na šporetu. Isprobajte prirodna rešenja.

Trikovi za čišćenje ravne ploče na šporetu Izvor: Shutterstock
  • Prirodni sastojci su dovoljni za čišćenje ravne ploče na šporetu.
  • Uz minimalan trud i sastojke iz kuhinje, ploča može uvijek izgledati čisto i sjajno.
  • Jedno sredstvo držimo u kupatilu, a iznenadiće vas koliko lijepo čisti i ploču šporeta.

Ako ste ikada pokušali da uklonite zagorele tragove mlijeka ili masnoće sa staklokeramičke ploče na šporetu, znate koliko to može biti naporno.

Iako ploče izgledaju elegantno i lako za održavanje, u praksi se često suočavamo sa mrljama koje ne nestaju ni poslije dužeg ribanja. Još veći problem je što agresivna sredstva za čišćenje mogu da oštete površinu i ostave trajne ogrebotine.

Rješenje se krije u sastojcima koje već imate kod kuće. Uz nekoliko jednostavnih trikova, ploča može ponovo da zablista, bez ribanja i bez skupih hemikalija. Ključ je u nežnim metodama, prirodnim kombinacijama i korišćenju mekih krpa ili sunđera.

1. So i soda bikarbona 

Pomješajte po jednu kašiku soli i sode bikarbone, dodajte malo vode i napravite gustu pastu. Nanestite je na sunđer i nežno istrljajte ploču. Masnoća i nečistoće nestaju već poslije nekoliko poteza. Na kraju, prebrišite mlakom vodom i čistom krpom.

2. Limun i soda bikarbona 

Pospite sodu po ploči, a zatim je istrljajte kriškom limuna. Ova kombinacija razgrađuje masne naslage bez oštećenja površine. Nakon čišćenja, prebrišite ploču vlažnom krpom za sjajnu završnicu.

čišćenje staklene ploče na šporetu
Izvor: Shutterstock

Mali trik prije čišćenja: Pre nego što primjenite bilo koju metodu, prebrišite ploču mlakom vodom sa par kapi tečnog sapuna. Tako ćete omekšati naslage i olakšati uklanjanje.

3. Alkoholno sirće

Pomješajte sirće i vodu u razmeri 1:2 i sipajte u bočicu sa raspršivačem. Poprskajte ploču i prebrišite krpom. Sirće uklanja masnoću, dezinfikuje i ostavlja površinu besprijekorno čistom. Idealno je i za svakodnevno održavanje.

4. Pasta za zube

Nanesite malu količinu paste za zube na vatu ili meku krpu i lagano utrljajte na zaprljano mjesto. Posebno je efikasna kod zagorelih mrlja od mlijeka ili ulja. Nakon toga, prebrišite vlažnom krpom i ploča će ponovo zablistati.

Možda će vas zanimati

Tagovi

savjeti čišćenje šporet

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA