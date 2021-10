Naredna četiri dana Miholjsko ljeto: Temperature iznad 20 stepeni

U BiH će sutra biti sunčano i još toplije vrijeme, dnevna temperatura vazduha dostizaće 21 stepen Celzijusov.

Izvor: Vedra Ševčuk, mondo.ba

Tokom noći i jutra biće pretežno vedro, a lokalno u kotlinama i oko rijeka formiraće se gušća magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće uglavnom sunčano i još toplije uz promjenljivu dnevnu oblačnost.

Jutarnja temperatura od dva do osam, na jugu do 13, na planinama od jedan stepen, a najviša dnevna od 12 do 16, na jugu i sjeveru do 21, na planinama od 10 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab sjeveroistočni vjetar, poslije podne promjenljiv.

U utorak, srijedu i četvrtak biće uglavnom sunčano i toplo vrijeme, uz promjenljivu dnevnu oblačnost. Dnevna temperatura biće do 19, a na jugu i sjeveru do 23 stepena Celzijusova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u većini krajeva preovladava sunčano vrijeme, uz malu oblačnost.

U 14.00 časova najhladnije je bilo na Bjelašnici gdje je izmjereno nula stepeni Celzijusovih, na Čemernu osam, na Mrakovici i Han Pijesku bilo je 11 stepeni, u Srebrenici 12, u Sarajevu, Mrkonjić Gradu i na Sokocu 13, u Srpcu i Foči 14, u Šipovu, Novom Gradu, Prijedoru, Rudom, Tuzli i Zenici 15, u Bijeljini i Višegradu 16, u Banjaluci, Ribniku, Doboju i Bileći 17, u Trebinju, Mostaru i Neumu 19, a u Grudama 21 stepen Celzijusov.