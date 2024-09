Toyota daruje hibridni bonus od 5.000 KM

Provjerite zašto smo najprodavaniji brend za privatne kupce u BiH

Izvor: Toyota

Toyota BH je, u saradnji sa svojim partnerima Bunjo Sarajevo, Sladaboni Banja Luka, Auto Nuić Mostar, Expo Auto Tuzla i LD Auto Bijeljina, pokrenula poseban program veoma vrijednog hibridnog bonusa u iznosu od 5.000 KM za bogato opremljene hibridne modele RAV 4 i Corolla Cross. Ponude, koje malo koga mogu ostaviti ravnodušnim jer su posrijedi moderni porodični SUV modeli sa vrhunskom sigurnošću, kvalitetom izrade i izvanrednom praktičnošću.

Osim ovih, posebna ponuda za kupce su Cool oprema na poklon u atraktivnom modelu C-HR, cjenovna iznenađenja za modele Rav4 Plug In i Highlander, kao i mogućnost rezervacije novog modela Land Cruisera.

Uz najprodavaniji B SUV , Yaris Cross hibrid i najprodavaniji model na svijetu, Corollu Sedan, Toyota definitivno potvrđuje da ima vozilo i vrstu pogona prilagođene bilo čijim željama.

Sve informacije, testne vožnje i savjete Toyota tima možete dobiti na telefon 033 922 775 svaki radni dan od 08 do 16 sati, mail [email protected] ili direktno u salonima naših prodajnih i servisnih partnera.

Budite i vi jedan od preko 10 miliona vozača širom svijeta je odabralo Toyota hibride. Kako biste osigurali najbolju uslugu za svoj hibrid, vjerujte predvodnicima u industriji sa preko 20 godina iskustva. Odaberite stručnost, kvalitetu i vrijednost Toyotinog servisa hibrida. Uz dokazanu brigu o okolišu i značajno umanjenim rashodima za gorivo, zahvaljujući manjem trošenju dijelova, transparentnim cijenama usluga i prikladnom planu održavanja, troškovi održavanja za hibride su do 5% niži.

Kada kombinujete dostupnost održavanja, tekuće troškove i nenadmašnu kvalitetu, vidjet ćete da vam Toyotini hibridi vraćaju ulaganje većim ostatkom vrijednosti.

Osim omjera uloženo - dobiveno, svako Toyotino vozilo ima i dodatni argument prilikom kupovine, a to je do 10 godina garancije uz Toyota Relax program. Bezbrižnost posjedovanja Toyota automobila, dakle, podrazumijeva do 10 godina garancije na vozilo ili do čak 200.000 kilometara, uz istovremenu podršku i pomoć na cesti Eurocare. To je samo dio razloga zbog koji su Toyotina vozila najprodavanija privatnim kupcima na našem tržištu.

Sve informacije o ovim ponudama ali i svim modelima, dodatnoj opremi i LCV programu, možete naći na Toyota.ba ili direktno u kompanijama Bunjo Sarajevo, Sladaboni banja Luka, Auto Nuić Mostar, Expo Auto Tuzla i LD Auto Bijeljina.

(Promo)