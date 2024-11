Zašto vam cvijeće propada zimi iako je u kući? Krpu u šake, ovo morate hitno da uradite

Ne dozvolite da vam sobne biljke pate u zimskim uslovima dok su u kući!

Zima ne utiče samo na biljke u bašti. I uslovi u našim domovima se takođe mijenjaju, što znači da negu sobnih biljaka treba tome prilagoditi.

"Fiziološke potrebe sobnih biljaka menjaju se sa godišnjim dobima,“ kaže iskusna baštovanka Džejn Dobs. "Zima im usporava metabolizam i predstavlja period mirovanja, što zahteva drugačiji pristup njezi."

Iako je u sobama toplo zahvaljujući grijanju, ipak se smanjuje količina dnevne svjetlosti. Dok je višak svjetla ljeti problem, pa neke biljke pate, zimi im treba potražiti novo mjesto gde će dobijati više svjetla.

Ukoliko vam je stan previše mračan, obezbjedite specijalne lampe za biljke. Može da pomogne čak i češće brisanje prašine sa lišća pa uložite više truda u negu svojih sobnih biljaka.

Veoma je važno i da udaljite biljke od radijatora (osim onih vrsta koje mogu da ih podnesu), ali i da im nađete mjesto gde neće biti izložene promaji. "I hladne vazdušne struje, ali jaki izvori toplote mogu da ugroze sobne biljke", napominje Džejn.

Uvijek proverite zemlju prije zalivanja, posebno dok se one još navikavaju na nove uslove. U suprotnom, možete da "udavite" korijen što će dovesti do njegovog truljenja. Što se tiče prihrane, možete da je obustavite do proljeća ili da je sasvim razblažite i prorijedite.

