Kuvari otkrivaju pravu svrhu: PERŠUN NA VRHU JELA NE SLUŽI SAMO ZA UKRAS!

Evo čemu zaista služi peršun na vrhu jela!

Sigurno je većina od vas imali priliku da u restoranima ili na reklamama vidi kako kuvari kao vid dekoracije stavljaju list peršuna na vrh jela - uglavnom onima sa mesom i pastama. Estetstki lepo i primaljivo, ali da li znate koja je njegova prava svrha?

Kako ističu kulinarski stručnjaci, peršun na vrhu pripremljenog jela ne služi isključivo za dekoraciju, to mu je sekundarna uloga. Razlog zbog kog kuvari na vrh gotovo svakog jela stavljaju komad ove aromatične biljke je vrlo praktičan. Naime, nakon obroka, posebno ukoliko ste jeli jako i začinjeno jelo, peršun treba polako da pojedete kako biste očistila usta i zube od viška hrane. Dodatno, peršun ima i osvežavajući ukus što pomaže kod neprijatnog zadaha.

Naime, u peršunu se nalazi visoka koncentracija hlorofila, a upravo on uništava bakterije u ustima. One počinju da se razvijaju nakon jela, a to je direktan uzrok lošeg zadaha. Peršun je posebno korisno sažvakati nakon što se pojedu jela puna bijelog ili crnog luka. Osim peršuna, pomažu i svježa menta, bosiljak i ruzmarin.

