Jednostavni domaći kroasani

Domaći kroasani su meki i vazdušasti, savršeni uz malo krema ili džema, a ovaj recept je vrlo jednostavan.

Izvor: Shutterstock

Sastojci:

500 g višenamjenskog brašna

78,86 g granuliranog šećera

20 g aktivnog suvog kvasca

2 1/4 kašičice soli

284 g putera, hladnog

244 ml mlijeka, hladnog

1 veliko jaje umućeno sa kašičicom ili dvije vode

Priprema:

Za ove kroasane stavite brašno, šećer, kvasac i so u veliku posudu i umutite dok se ne sjedine. Nasecite puter na kriške i ubacite u mješavinu brašna. Dodajte mlijeko i miješajte dok se ne formira čvrsto tijesto. Umotajte tijesto u najlonsku foliju i ohladite 1 sat.

Na lagano pobrašnjenoj površini razvaljajte testo u dugački pravougaonik. Presavijte ga na trećine (kao slovo), okrenite za 90 stepeni i ponovite još 3 do 5 puta. (Ako u bilo kom trenutku puter počne da bude mekan, ohladite ga u frižideru ili zamrzivaču dok ne postane čvrst.) Čvrsto umotajte i ohladite još 1 sat, a zatim podijelite tijesto na pola i razvaljajte svaki dio na debljinu od oko pola centimetra, u obliku dugog pravougaonika (približno 25 cm širine i 50 cm dužine).

Isjecite testo na dugačke, tanke trouglove. Urolajte od širokog do šiljastog kraja, stavljajući vrh ispod kroasana. Stavite na lim obložen papirom za pečenje, pokrijte ga najlonskom folijom i ostavite da se stegne dok se ne udvostruči (1 do 2 sata). Zagrijte rernu na 190 stepeni C i premažite kroasane razblaženim jajetom. Pecite 15 do 20 minuta, ili dok ne ne narastu i porumene.

(Stvar ukusa/MONDO)