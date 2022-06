“Petrijin venac” na Tetar festu: Čovjek nastavlja da živi ma kakve ga nesreće snašle

Pred banjalučkom publikom sinoć je odigrana treća takmičarska predstava “Petrijin venac”, Ateljea 212, u sklopu 24. po redu Teatar festa “Petar Kočić”.

Predstava je rađena po kultnom romanu Dragoslava Mihailovića, a režirao ju je Boban Skrečić, dok glavne uloge tumače: Marta Bjelica (mlada Petrija), Jovana Gavrilović (gradska Petrija), Milica Mihajlović (Petrija udovica), Strahinja Blažić, Tihomir Stanić, Bojan Žirović, Nina Nešković, Isidora Minič, Vranislav Zeremski i Vladislav Mihailović.

Sala Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banaluci bila je popunjena do posljednjeg mjesta.

Slijed događaja u predstavi prati nit Petrijine teške životne priče iz istoimenog Mihailovićevog romana ili filma iz 1982. godine u režiji Srđana Karanovića.

U prvom dijelu Petrija je zarobljena u raljama klasičnog patrijarhata, gdje je glavna uloga žene da radi, rađa i ćuti. Kada mlada Petrija nije ispunila ulogu koja je od nje očekivana, nakon smrti oba djetetam biva protjerana iz kuće svog muža, koji joj ubrzo nalazi zamjenu.

U drugom dijelu pratimo šta je sve snašlo jednu raspuštenicu koja uprkos tragediji gubitka dva djeteta nalazi posao u kafani kod Ljubiše (Tihomir Stanić). Iako se već jednom žarko opekla, ponovo odlučuje da pruži šansu ljubavi pa pristaje da živi sa novim čovjekom. Nesreća koja je prati od mladosti, ne spava. Ubrzo nakon povrede na radu, njen čovjek prinudno odlazi u penziju , pa se zbog tuge i osjećaja beskorisnosti odaje alkoholu, te ubrzo i umire.

Finale prikazuje srednjovječnu Petriju koja nastavlja živjeti nakon još jedne nesreće i u nekoliko čuvenih rečenica na kraju sažima svoj teški život, ali i opšte egzistencijalno ljudsko iskustvo.

"Čovek ti je taka živina - sve zaboravlja. Ne znam kak’i bol da ima, najzad će uvek da ga odboluje i da zaboravi. I produži da živi ko da ga i nije zadesilo ništa strašno. Pamti još ponešto od to, nije da je baš sve zaboravio, al’ i to nekako kao kroz maglu, ko da se desilo nekom drugom, ne njemu. Taka je to strvina. Voli da živi, živina".

Večeras se publici na Teatar festu predstavlja Srpsko narodno pozorište i Centar za razvoj vizuelne kulture iz Novog Sada sa predstavom "Kod Večite slavine".

